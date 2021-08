De los nombres de España

¿Qué hay en un nombre?

¡Lo que llamamos rosa exhalaría el mismo grato olor con cualquier otro nombre!

(Shakesperare, La tragedia de Romeo y Julieta, II, II)

Nunca me han llamado la atención espectáculos deportivos –creo que eso son esencialmente las Olimpiadas– y preferiría mil veces un país donde la gente hiciera más ejercicio y no se limitará a verlo por la televisión entusiasmándose y voceando de vez en cuando.

Al oír que “España jugará la final con Brasil tras ganar a Japón” o que “España avanza con paso firme hacia las medallas” y cosas así me distraigo pensando en qué me quiere decir España y si no será nada más que una palabra de sentido equívoco (todas tienen algo de eso). Una palabra que, eso sí, da pábulo al nacionalismo banal que, unido a cierto racismo y desprecio a otras culturas, forma la argamasa del españolismo realmente existente. Por ello las medallas que traigan los atletas y equipos españoles tendrán más valor que el deportivo: servirán de bálsamo y emoliente para un cuerpo social abrumado y dolido por las tribulaciones pandémicas y otras. No hemos vencido al virus, pero sí a otros que se creían superiores.

Por deformación profesional me dirijo hacia la etimología esperando que me dé alguna pista sobre la palabra España.

La tesis más aceptada es que el origen del vocablo España está en el púnico (o cartaginés, variante del fenicio, a su vez modalidad del caldeo) Isephanim, esto es, isla o costa de conejos. De ahí deriva el latino Hispania, que a su vez da España, un vocablo que, al decir de Américo Castro, es de origen provenzal. Es curioso que Sebastián de Covarrubias, tan imaginativo siempre buscando el origen de las palabras, ignore esta acepción, aunque sí hable de los conejos hispanos, como veremos, y dé, en cambio, otros cinco posibles orígenes del topónimo “nacional” en su Tesoro y en sus Emblemas:



1) como derivación de Hispalo, rey primitivo de España

2) de Hispán, sucesor suyo

3) de Pan, un diosecillo puesto por el numen Dioniso como preceptor o visorrey en la península

4) de Hispalis, nombre primitivo de Sevilla

5) del griego Spania, que significa penuria, escasez y rareza. Esta acepción la atribuye a Estrabón (a quien por cierto se debe el topónimo griego de Ibería para significar la península); pero quizá fuerza un poco el sentido del término al hablar de “algo valioso (…) porque todo lo raro es precioso”. Es posible que Richard Ford esté más atinado cuando, en su libro de viajes por España, se atiene al sentido estricto de la palabra, que es el de "pobreza y desnudez”, que serían las notas visibles de una España recién salida de la primera carlista y del desastroso reinado de Fernando VII. Según Ford, España era rica en recursos materiales, pero "la altivez y la pereza” de los españoles habían hecho de ella un yermo desolado.

Volviendo al tema de la abundancia de conejos, las referencias son múltiples. Plinio, tan propenso a narrar cosas fantásticas de los animales, cuenta que los conejos cavaron tanto bajo una ciudad hispana que "minándola, dieron con ella en tierra". Y Estrabón dice que destruyeron las islas Gyimnastas (Baleares), que solo pudieron defenderse trayendo gatos fieros de África.

Catulo se limita a definir a Hispania como “cuniculosa”, aunque vete a saber lo que quería decir con eso.