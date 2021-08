“La llegada de otra familia con niños nos permitirá reabrir la escuela”

Jueves, 5 de agosto de 2021

Aunque ha sido como presidente de la Mancomunidad de Vitigudino, Alfonso Castilla ha logrado que la Junta de Castilla y León se fijara en este territorio para la puesta en marcha de dos importantes proyectos que marcarán el futuro del mundo rural. Se trata de ‘A gusto en casa’ y Viviendas en red’, el primero consistente en la atención de personas mayores en sus domicilios y el segundo, en la rehabilitación de viviendas municipales para albergar personas empleadas en estos cuidados.

Imagino que contento por la puesta en marcha de los proyectos ‘A gusto en casa’ y ‘Viviendas en red’…

Quiero matizar que aunque han sido impulsados por mí, no son proyectos municipales si no de la Mancomunidad de Vitigudino y de la de Cabeza de Horno. Lo último de este tema es que el convenio de la Junta con Asprodes, entidad que gestionará el proyecto ‘A gusto en casa’, para cuidar a personas mayores en sus casas, está sobre la mesa para la firma y echar a andar. Ahora mismo se está formando ya a gente para formar una bolsa de empleo. Y luego está el proyecto de ‘Viviendas en red’ para rehabilitar 60 viviendas en los 33 pueblos de las dos mancomunidades. En nuestro caso se rehabilitará una vivienda con dos apartamentos en la planta baja y con los que se pretende facilitar la atención a personas que no dispongan de vivienda. Y en la parte de arriba se hará una vivienda para cuidadores, y en la parte de atrás un jardín. Este es el proyecto piloto que se trasladará a los otros pueblos.

Relacionado con proporcionar vivienda a personas que no la tienen, el Ayuntamiento esta con otro proyecto Rehabitare…

Si. La Junta está acometiendo un nuevo proyecto Rehabitare con la construcción de una nueva vivienda en la planta de arriba del bar municipal, y en esa misma planta desde el Ayuntamiento se está construyendo un apartamento con fondos propios. Mis objetivos han sido siempre atender a las personas mayores en su pueblo y frenar la despoblación. Después del primer Rehabitare, que ha facilitado la residencia a una familia, y la llegada de una familia de Argentina, que reside en otra vivienda municipal, esperamos en septiembre la llegada de otra familia también con hijos en edad escolar, lo que nos permitiría volver a abrir la escuela. Además, tenemos ya solicitudes para la segunda vivienda Rehabitare y para el apartamento municipal. Al mismo tiempo trabajo con otros proyectos como ‘Arraigo’, que tiene una cartera de 5.000 familias de todos los perfiles. En los pueblos tenemos cubiertos todos los servicios básicos pero nos falta gente.

Otra iniciativa es la venta de parcelas municipales…

Sí, hemos vendidos dos parcelas de uso residencial y ya se está construyendo una vivienda. Y el otro proyecto es el polígono industrial, del que con mucho trabajo y esfuerzo en estos dos últimos años solo hemos vendido dos parcelas, por lo que algo no estamos haciendo bien, y las condiciones son inmejorables.

¿Qué obras están realizando en estos momentos?

Hemos cambiado el 50% de luminarias, y con Plan Provinciales hemos hecho dos calles. También hemos urbanizado las parcelas de uso residencial. También hemos hecho cursos, talleres, tenemos fibra y wifi.

Tenemos fiestas…

Tenemos festejos. No tenemos verbenas ni conciertos, ni encierros como algunos años o el homenaje a los mayores. Tenemos actuaciones musicales, un concurso de recortes, comida popular pero repartida en táper, y las ferias, agroalimentaria, artesanía y de maquinaria. Hemos adaptado los eventos a las circunstancias y todo será al aire libre.



¿Qué destacaría del programa?

Pues a la gente le ha gustado la pequeña fiesta de la cerveza que tendremos. Hemos llegado a un acuerdo con el bar y se ofrecerá al precio de un euro cerveza y pincho. Y también una actuación de ‘artistas’ locales, que cantarán lo que puedan. Vivir esa noche no tendrá precio. En cuanto a eventos más populares pues estarían las ferias y el festejo de recortes, luego estaría la actuación de Gabriel Calvo y otras para los niños. Intentas pensar en todo el mundo.

¿Qué le quiere decir a los vecinos?

Lo primero agradecerles el comportamiento. No he tenido que llamar la atención a nadie porque se hubiera saltado las normas sanitarias o políticas. Esperamos que el próximo año tengamos una vida normal, no solo en las fiestas sino en el día a día. Ir al bar, quitarnos la mascarilla y podernos abrazar. Hemos intentado hace una semana lúdica, festiva y pensando en que las personas necesitamos evadirnos, distraernos y salir de esta rutina que no está machacando a todos.

Programa de fiestas de Peralejos de Abajo

6 de agosto, viernes

22.30 Actuación del Mariquelo y su grupo de charras. Calle La Iglesia.

7 de agosto, sábado

11.00 Feria Agroalimentaria Ganadera y de Maquinaria Agrícola.

12.30 Inauguración oficial de la Feria a cargo de autoridades.

20.00 Clausura de la feria y actuación de Armando.

22.30 Concurso de recortes. Plaza de toros.

8 de agosto, domingo

13.00 Santa Misa.

14.00 Comida popular. El reparto se hará en tapers a una persona por familia. Inscripciones hasta el 3 de agosto.

De 18.00 a 20.00 Tobogán acuático.

20.30 Encierro con carretones, ganadería de Carlos Huertos.

9 de agosto, lunes

14.00 Fiesta de la cerveza y aperitivo.

12.30 Espectáculo ‘Cantan los vecinos’. Actuación de Colet ‘La francesa’, José María ‘El gallego’ y Floren ‘El cacharrero’. Presentador de la gala a cargo de Alfonso Castilla y con Armando de telonero.

10 de agosto, martes

22.30 Actuación de Shakyra Martínez.

11 de agosto, miércoles

12.00 Reunión informativa ‘A gusto en casa y Viviendas en red’. Salón Municipal.

20.00 Concurso ‘El arte del reciclaje’.

12 de agosto, jueves

22.30 Folclore con Gabriel Calvo y su fabulosa Retahíla.

13 de agosto, viernes

22.30 Espectáculo de humor con Tony Melero.