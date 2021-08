Iván Moreno, fotógrafo: “No hacer las fotos del DNI puede suponer una pérdida de 7.000 euros al año por profesional”

Miércoles, 4 de agosto de 2021

Los fotógrafos de estudio protestan contra la implantación del nuevo sistema ‘DNI express’

La llegada del nuevo DNIe 4.0 no ha estado exenta de polémica, puesto que junto con el nuevo documento se va a implantar un nuevo sistema de expedición: el DNI Express. Este nuevo sistema será a través de “kioscos” automáticos, que estarán disponibles más tiempo que las actuales oficinas de expedición y renovación, por lo que se espera reducir colas a la hora de conseguir el documento. Estos kioscos dispondrán de una cámara que tomará la fotografía del solicitante en el acto, eliminando el tener que acudir con la típica fotografía de estudio o fotamatón que hasta ahora era obligatoria.

Las quejas por parte de los profesionales dedicados al sector se han dejado escuchar desde que se conoció la noticia, especialmente en el periodo de implantación que finalizó el pasado 2 de agosto, siendo ya vigente el nuevo documento. Iván Moreno es un fotógrafo que trabaja tanto actos sociales como en su propio estudio, ubicado en la localidad de Guijuelo, y es un ejemplo de profesional que se verá afectado por el cambio al sistema ‘Express’: “Las fotografías de documentos son un parte importante de nuestro trabajo. Es raro el fotógrafo de estudio que no las haga, ya que es un servicio rápido, rentable. Lo hemos estado entre los compañeros y la cantidad de ingresos que desaparecerán puede ser realmente muy alto. Hay estudios que prácticamente se dedican a esto. Yo que hago otros tipos de trabajo me puede suponer una pérdida de hasta 7.000 euros al año”.

Además de lo económico, los fotógrafos cuestionan la calidad de una cámara instalada en un kiosco: “Nosotros ofrecemos un servicio de calidad. Son imágenes que cumplen requisitos claros, ya que tienen la finalidad de reconocer a las personas y deben ser claras y nítidas. En cambio, ya hemos visto lo ocurrido con los carnés de conducir. Las fotos se toman en el reconocimiento médico, la mayor parte de las veces con webcams de baja calidad y cuyos resultados dejan que desear en muchos casos. Si para el nuevo DNI no se incluyen cámaras de calidad en los kioscos que pretenden implantar tendríamos el mismo problema. Si nos hemos adaptado a las exigencias a la hora de tomar las fotos, no se porqué no han contactado con la industria para pedir opiniones o para buscar soluciones. Mucha gente podría perder su empleo”, añade Moreno.