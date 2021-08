‘Sé tú mismx, no te dejes llevar’ es la campaña contra las drogodependencias en las fiestas de Guijuelo

Martes, 3 de agosto de 2021

La habitual campaña anual, en colaboración con la Diputación de Salamanca, concienciará también sobre los contagios de Covid-19

Concienciar sobre la no normalización del consumo de alcohol en menores de edad, reflexionar sobre las consecuencias de las conductas relacionadas con el consumo de alcohol, además de ofrecer un mensaje claro sobre la prevención de contagios de covid-19, son los objetivos de la nueva campaña ‘Sé tú mismx, no te dejes llevar’.

Eva Picado, diputada de Bienestar Social y Juventud ha presentado la campaña acompañada del concejal de Juventud del Ayuntamiento de Guijuelo, Carlos Arasa, las técnicos del Centro Joven y las técnicos del CEAS de Guijuelo.

La diputada provincial, Eva Picado, ha puesto de manifiesto el trabajo continuado en Guijuelo en contra del consumo de drogas: "Un año más acompaño al concejal de Juventud en la campaña de prevención de drogodepencias. Este año tenemos un eslógan muy acertado. La necesidad de que los jóvenes no se dejen influir en el consumo de drogas. Está siendo un año muy complicado y el trabajo que realizan los profesionales en el CEAS es muy intenso, pero tengo que felicitarles por el resultado. Esta campaña simboliza solo alguno de los logros en materia social y de salud y demuestra el interés que tiene el Ayuntamiento por el bienestar de sus vecinos".

El concejal de Juventud, Carlos Arasa, señaló que es una campaña no es más que una obligación moral del propio municipio: "Hace muchos años que emprendimos está batalla que muchos consideran perdida de antemano. Este año volvemos a presentar esta campaña, que lleva por título en 2021 'Sé tú mismx, no te dejes llevar'. Este eslógan lo ha elegido un usuario de Guijuelo Joven y representa perfectamente a los jóvenes, sus circunstancias y nuestra obligación moral para evitar que se dejen llevar por la presión de grupo y decidan por sí mismos y cometan errores solo por encajar con los demás".

Queremos enviar un mensaje a todos los jóvenes de la villa: "No os dejéis arrastrar, rodeaos de buenos amigos que no os inciten a consumir. Además os pedimos por favor que cumpláis las normas anticovid, es muy importante que todos hagamos lo posible por no contagiarnos".

En esta propuesta se llevarán a cabo acciones como la disposición de 2.000 pulseras, además, de cartelería que se repartirá en los locales de hostelería y comercio de Guijuelo, para estos días de Fiestas, a lo que hay que sumar acciones en redes sociales con las etiquetas #MenoresNiGota #responsabilidadcompartida. Las pulseras se entregarán a todos los que quieran participar en esta iniciativa, de 10 a 14 horas, en Guijuelo Joven hasta el 13 de agosto.