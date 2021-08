El alcalde responde a las críticas del PSOE por el enclave y precios de los conciertos de las Ferias y Fiestas

Martes, 3 de agosto de 2021

Al no poder celebrarse conciertos gratuitos en la Plaza Mayor por la pandemia, creen que se “limita la participación de la ciudadanía”

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha valorado este martes la programación cultural de las Ferias y Fiestas del próximo mes de septiembre, y que avanzó el Ayuntamiento la pasada semana. Y lo ha hecho lamentando que “se haya optado por organizar unas Ferias y Fiestas excluyentes que limitan la participación de toda la ciudadanía”. Así lo han manifestado las concejalas Marian Recio y María García en rueda de, añadiendo que, aunque reconocen la dificultad de organizar eventos culturales en este contexto de crisis sanitaria que todavía vivimos, “el avance en el proceso de vacunación permite trabajar en otro escenario diferente al del año anterior, cumpliendo todas las medidas de higiene, prevención y restricciones establecidas por las autoridades sanitarias”. Sin embargo, como han apuntado, “lo que no puede ocurrir, de ningún modo, es que la situación de pandemia y la necesidad de establecer un aforo limitado sirva para justificar la privatización de las Ferias y Fiestas de Salamanca, que forman parte de nuestra identidad cultural y esta vez son más esperadas que nunca”.

“¿Quién ha puesto los precios de las entradas? Dicen que son populares y más económicos que en los conciertos programados en otras ciudades, pero no es correcto: tenemos ejemplos en localidades cercanas y Ayuntamientos de nuestra Comunidad que se rigen por la misma normativa y que sí son capaces de organizar conciertos gratuitos o con entradas subvencionadas”, ha explicado.

En concreto, “es un escándalo que un concierto tenga entradas de hasta 120 euros y para justificar estos precios abusivos en un contexto de Ferias y Fiestas de la ciudad no se pueden amparar en que lo organiza una empresa privada, porque está recogido en la programación y, por tanto, está avalado por el Ayuntamiento de Salamanca. Estas fiestas deben estar dirigidas a todos los ciudadanos y no solo a los que puedan pagar la entrada a los conciertos, ya que los salmantinos también pagan las fiestas mediante impuestos”, ha insistido.

El alcalde responde a la oposición

Críticas a las que ha respondido el alcalde, Carlos García Carbayo, señalando que “hemos llevado el concierto a un lugar del que dispone el Ayuntamiento a coste 0, lo podríamos llevar al Reina Sofía, al Rosa colorado, a la Aldehuela, y ¿qué pasa con las instalaciones o daños? Lo hemos llevado a un espacio que no se está utilizando y que sale gratis, ¿es mala solución?”, ha apuntado respecto al espacio en el que se celebrarán los conciertos de Ferias y Fiestas de septiembre de este año (campo de fútbol de Puente Ladrillo).

En cuanto a los precios ha señalado que “hay que compararlos con los precios que se cobran en Santander, en Palma, etcétera por esos mismos artistas. La oposición ha puesto como ejemplo el único que concierto que el Ayuntamiento permite pero que no gestiona, Camilo, la excepción. La norma general son unos precios normales para una programación cultural que incluye conciertos...”, añadiendo que “hemos hecho un esfuerzo por traer a artistas de reconocimiento y no he oído ninguna opinión de la oposición al respecto”.