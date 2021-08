En los cereales “al final puedes coger muchos kilos pero si no hay precios no es rentable”, en opinión del agricultor Raúl del Brio

Martes, 3 de agosto de 2021

Diferencia la campaña pasada con esta en que el inicio de la pasada fue muy malo en cuanto a precios se refiere. Lo que este año se está perdiendo en producción se va a ganar en mejor precio del grano

El agricultor y ganadero Raúl del Brío tiene explotación en Aldearrodrigo, es vocal de la Mesa de precio de cereales de la Lonja de Salamanca y vicepresidente segundo de Asaja En sus tierras cultiva trigo, girasol y forraje, tiene cerdos de montanera, vacas de carne y cebadero de terneros .

¿Qué tipo de vacuno tiene?

Fundamentalmente tengo F1 de avileña y charolés.

¿Pero en Salamanca lo que suele haber no es más la morucha?

La morucha es la que más se ha utilizado para el cruce con charolés, es la raza autóctona de Salamanca y también tengo algunas de ese tipo de F1.

¿Qué diferencias puede haber entre la avileña y la morucha?

Hay pocas, quizá menor tamaño, un poco más de docilidad en la avileña. Creo que es más rústica la morucha, más dura, aguanta más quizá.

¿Cómo es la avileña?

Es una vaca generalmente de talla grande, negra muy negra, fundamentalmente esas son sus dos características principales. Es muy grande.

Se puede confundir si no tienes ni idea, porque la estatura es mayor.

¿A qué se destina la raza de vaca avileña?

Fundamentalmente al consumo de carne, cebo los terneros que crían esas vacas y van destinados al consumo de carne.

¿Que diferencia hay entre el consumidor que demanda el ganado más comercial y que hacen ustedes?

El charolés se dedica igual a producir carne, lo mismo es un poco más delicado de mantener, un poco menos rústico quizá que la morucha, avileña, retinta, las razas autóctonas que llamamos. Luego el charolés se utiliza para el cruzamiento con estas razas autóctonas y producir terneros para carne.

¿La avileña es más delicatesen?

Depende de los mercados, la carne de ganado autóctono suele ser más roja, más fibrosa, de un sabor más fuerte que para los que seamos más amantes de la carne a lo mejor nos gusta más porque es más sabrosa, pero luego hay determinados mercados que les gusta la ternera pequeña con sabores más suaves, con menos grasa infiltrada, cada mercado tiene un tipo de animal, no se vende el mismo tipo de animal en galicia, que Salamanca, el país vasco, madrid, el sur.

¿Qué valoración hace de la campaña cerealista?

Es una campaña generalmente,creo que media buena, el trigo ha cumplido las expectativas, la cebada no, en Salamanca no ha resultado bien. Si los precios siguen acompañando, que la tendencia de momento parece buena, puede ser un año bastante aceptable.

¿ En comparación con la pasada campaña?

En producción peor que el año pasado. El año pasado las cebadas rindieron muy bien y este año no han llegado a cumplir las expectativas. En cuanto a precios, la campaña del año pasado arrancó muy mal, este año ha arrancado de forma distinta. En rentabilidad, si los precios aguantan o suben un poquito, los resultados pueden asemejarse a los del año pasado. Ahí está la clave, en el precio, al final puedes coger muchos kilos pero si no hay precios no es rentable.

Es una incógnita , hoy día dependemos de los mercados internacionales, de gente que está muy lejos de aquí que a través de fondos de inversión mueve cantidades ingentes que hacen que las cotizaciones suban o bajen, de forma muchas veces ficticia.España es un país importador de cereal con lo cual todas esas cosas le afectan mucho a la cotización. Después de los ajustes típicos de cosecha, que siempre hay mayor volumen de mercancía en el mercado, ahora ya se ha estabilizado y se empiezan a ver repuntes. Lo que pase en el futuro no se sabe, parece que la tendencia es buena y hay fortaleza pero no se ven descalabros a corto o medio plazo.