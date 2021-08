Esther Moreno, pregonera de las fiestas: “Estoy muy orgullosa de poder representar a Guijuelo”

Martes, 3 de agosto de 2021

Médico de profesión, la pregonera de las Fiestas afirma que la pandemia “ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros”.

La médica guijuelense Esther Moreno Rodilla es la pregonera de las Fiestas y Ferias Guijuelo 2021. Una profesional que ha vivido la pandemia en primera fila. Cuando supo que era la elegida para pronunciar el discurso inaugural de los festejos: "Cuando me lo pidieron me pregunté por qué yo. Siempre piensas que los pregoneros son gente famosa y del mundo de la cultura, acostumbrados a hablar bien. Creo que los médicos no son habituales en este tipo de situaciones, excepto cuando son muy prestigiosos o se jubilan. Pero este es un año en el que hemos cobrado una importancia crucial. Ha sido un año muy duro. No para nosotros, porque al final hacemos nuestro trabajo donde haga falta".

Como profesional de la Sanidad, Esther ha tenido que esforzarse frente al coronavirus, especialmente en la primera ola: "Para mi la pandemia fue un cambio radical, porque soy experta en el campo de las alergias, y una vez llegada la primera ola todos nos presentamos voluntarios y la verdad es que fueron momentos muy exigentes para todos. No estábamos preparados, sobre todo por la inseguridad de no saber exactamente a lo que nos enfrentábamos. Fueron momentos duros por como estaba sufriendo la sociedad. Pese a ello no pasamos miedo, quizá por nuestras familias, pero hicimos nuestra obligación. Por eso es importante que la gente comprenda que el virus sigue ahí, esto no ha terminado. Comprendemos que la gente está cansada, pero que aún queda camino por recorrer. Esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros".

En cuanto al propio pregón, sigue trabajando en el texto: "Las ideas para el pregón están ahí. Hablaré sobre la situación actual dando esperanza para poder superarlo, porque todo pasará. Pero también soy de Guijuelo y tengo muchísimos recuerdos que formarán parte también del discurso".



Moreno no dejó pasar la oportunidad de agradecer la oportunidad de representar a su pueblo: "Quiero dar las gracias al Ayuntamiento por haber contado conmigo para ser pregonera. Para mi es una gran responsabilidad. Soy de Guijuelo y quiero hacerlo bien para todos mis vecinos, pero precisamente por eso me siento muy orgullosa, porque soy de Guijuelo y porque me gusta representar a mi pueblo. Está claro que estoy aquí por ser médica, pero cualquier persona que sea personal sanitario podría ocupar este puesto y de algún modo siento que los represento a todos".

Esther Moreno Rodilla

Nació en Guijuelo, comenzó su formación en el colegio del Amor de Dios, de donde pasó al colegio Filiberto Villalobos y al Instituto Vía de la Plata. Posteriormente cursó estudios de medicina en la Universidad de Salamanca, que completó con el MIR, en la especialidad de alergología, en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Actualmente está integrada en el servicio de alergia del Hospital Universitario de Salamanca, donde lleva trabajando 24 años. Además, es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca y forma parte del Comité del medicamento de la Sociedad española de alergología e inmunología clínica.