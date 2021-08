Lucía García: “Es la primera vez que trabajo en mi vida y no puedo estar más contenta por la experiencia"

Enfrentarse a un verano diferente, con nuevos retos profesionales, es sin duda una motivación más que potente para muchos, especialmente durante estos meses, en los que la quinta ola de la pandemia ha trastocado los planes de una vislumbrada normalidad, con la llegada principalmente de la vacunación masiva.

Pero entre tanto miedo surgen iniciativas, con los jóvenes en gran medida como protagonistas, quienes están copando la actitud más positiva del verano y los pueblos, con su retorno y la disposición a echar una mano a los negocios locales.

Ejemplo de esto lo encontramos en Lucía García Hernández, una macoterana de 18 años, quien no ha dudado un instante en remangarse y ponerse a ‘currar’ en el establecimiento familiar que lleva toda una vida ofreciendo sus servicios en la Villa.

Para Lucia, estudiante de Magisterio en Educación Infantil, es su primer trabajo, algo que no le ha supuesto ni problema ni miedo. “Es la primera vez que trabajo en mi vida y no puedo estar más contenta. La situación actual acompaña para tomar caminos diferentes. Si no hubiera pandemia seguro habría sido un verano distinto, pero con la situación sanitaria que vivimos me plantee la posibilidad de ver lo que era trabajar en verano y vivir la experiencia” explica. Un reto que, lejos de parecerle algo puntual, se muestra como más de futuro, ya que asegura rotunda que “el verano que viene es fácil que me lo vuelva a plantear y estar de nuevo por aquí”.

“Me está gustando mucho la experiencia. La gente es muy agradable y los jefes también” afirma Lucia, quien además, le da un toque de atención a la juventud en estos inciertos meses de pandemia que vivimos, asegurando que “debemos tener muy claro que, por una parte, tenemos una responsabilidad y por otra las ganas de salir y vivir con normalidad, algo que parece no llegar. Es importante pasárselo bien, salir y disfrutar, sí, pero siempre con cabeza y cuidado especialmente en los pueblos que hay más gente mayor”.

Lucía hoy es cajera, reponedora, dependienta, asesora y cómplice de vecinos y visitantes en el Supermercado Nieto, negocio que ha mamado desde la cuna. "y que mejor opción podía plantearme que trabajar en el pueblo, junto a la gente que conozco".