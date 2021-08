Verónica García: “Poder estar en mi ciudad y trabajar por primera vez está siendo  todo un reto”

Martes, 3 de agosto de 2021

La joven estudiante se sitúa tras la barra de un conocido establecimiento en Peñaranda, que ha supuesto su estreno en el mundo laboral en esta época de vacaciones en el curso escolar

Sin duda, uno de los vértices más destacados del mundo laboral en el verano en España es la hostelería, sector que agrupa buena parte de las contrataciones que el sector servicios demanda ante el gran despliegue personal y económico que supone el periodo de vacaciones y el turismo.

Un mundo duro, pero que cada año cuenta con miles de jóvenes, dispuestos a hacer una campaña estival con la que conseguir un sustento que ofrezca mejores condiciones y mayor tranquilidad ante el inicio del nuevo curso y, en su mayoría, los estudios fuera de casa.

Uno de esos ejemplos, de jóvenes con ganas de llevar a cabo nuevos retos profesionales en el tiempo en el que la mayoría descansa, lo encontramos en Verónica García Sánchez, de 22 años y estudiante de un Ciclo Superior de Procesos y Calidad de la Industria Alimentaria en Salamanca.

Una joven, que hoy se sitúa tras la barra del Café-Bar El Molinillo en Peñaranda, y que no esconde su ilusión y nervios ante esta nueva situa

ción en su vida. “Es la primera vez que trabajo y lo hago aquí ya que tengo una amiga que trabaja en este bar. Fue ella la que me animo” explica Verónica, quien además se muestra contenta con el paso dado, ya que asegura que “el ambiente es muy bueno. Yo quería trabajar este verano pero no sabía dónde, hasta que llego ella y me lo comento”.

Para Verónica, la experiencia laboral “me está pareciendo dura, pero el ambiente de trabajo es muy bueno. Poder estar en mi ciudad y trabajar aquí ha sido un reto. Al principio me daba vergüenza estar con la gente, pero los clientes se dan cuenta de que eres nueva y necesitas coger ritmo y aprender, lo entienden y te apoyan”.

Una oportunidad laboral que parece ser escasa en el mundo en el que vivimos, ya que tal y como reclama “pediría más empresas que nos den opción a los jóvenes a poder trabajar. Muchas veces no tenemos oportunidad por no contar con experiencia. Tenemos conocimientos frescos y podemos ofrecer mucho, además de tener ganas de trabajar”.