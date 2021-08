Parece que el Ministerio de Educación de la República Francesa ha prohibido el llamado lenguaje inclusivo en las aulas, pensando especialmente en los alumnos menos favorecidos por la inteligencia para que puedan tener un dominio normal de la lengua francesa, pues el lenguaje inclusivo les confunde e impide que progresen adecuadamente en el uso de la lengua, herramienta principal de comunicación.

El Ministerio de Igualdad del Gobierno del Reino de España y las diversas administraciones públicas, no todas por suerte, se están empeñando en que utilicemos –es un ejemplo extremo- “niño, niña o niñe” (el corrector de mi ordenador subraya en rojo la palabra “niñe”, debe ser que no la reconoce como válida, o puede que mi viejo, manque actualizado, ordenador sea machista o no sea lo suficientemente amplio de espíritu para manejarse correctamente en la perspectiva de género; no sé a qué esperan en el Ministerio de Igualdad para echarle una bronca o imponerle una multa disuasoria y ejemplarizante a mi proveedor de software.

Cuando era niño o preadolescente imaginaba que había unos señores muy sabios y muy leídos que tenían la misión de vigilar el uso de la Lengua española; también podríamos decir de las lenguas españolas, que al principio pensaba que eran, el castellano, el vasco, el gallego y el catalán, pero luego me he ido enterando que hay más, como el castúo, porque mi madre veraneó alguna vez en San Martín de Trevejo, o la fabla, que tengo un amigo aragonés que la fabla, o el bable, que todo el mundo sabe que los asturianus hablan un poco raro, pero no tengo claro si es una lengua viva o una lengua políticamente impuesta, o una mezcla de ambas cosas. Andando el tiempo y los estudios me he ido enterando de que, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua acoge, en el fondo, lo que el pueblo habla y si el pueblo se empeña en decir fútbol, el balompié quedará para algún cursi que no sabe si el balón es redondo, cuadrado o picudo. Los académicos de la Lengua hace tiempo que bendijeron la palabra “fútbol”, aunque no sé por qué no han bendecido también “fúrbol”, que se usa mucho…caprichosos que son ellos.



Entonces, si el pueblo es el creador del Lenguaje y los académicos de la Lengua son sus notarios ¿por qué se empeñan el Ministerio de Igualdad y muchas administraciones públicas en implantar el lenguaje inclusivo? ¿ y por qué exigen por Ley –Ley de Educación en su enésima y última versión- que el castellano no sea lengua vehicular en la enseñanza y en la administración en todo el territorio nacional?

¿Y cómo van a lograr que todo el pueblo hablante utilice el lenguaje inclusivo? Parece que los instrumentos elegidos son dos: el BOE, como máximo órgano de expresión del Altísimo Politburó de lo políticamente correcto y la Propaganda política, que ya dijo el nazi Goebbels que una mentira repetida miles de veces se convierte en verdad, claro que él contaba sobre todo con la radio y ya se sabe que las ideas y, sobre todo, los sentimientos, entran más bien por el oído y la televisión se habría encargado de ridiculizar a un personaje inteligente pero cojo y feo, de modo que el peligro lingüístico puede provenir ahora de la gente guapa pero sin seso, y si además tiene mucho sexo o género –no sé muy bien, que parece que son lo mismo, pero quizá no-, pues miel sobre hojuelas.

El lenguaje inclusivo, con sus repeticiones –ingenieros o ingenieras, choferesas o chóferes, etc- y su devenir farragoso va a ser un gran aliado de la burocracia, experta en complicar las cosas. Esto deberían vigilarlo los Gobiernos y los creadores de opinión, no sea que por su proverbial anarquía, el pueblo español acabe hasta el moño. Y un pequeño detalle: el lenguaje inclusivo es antiecológico y colabora a la aceleración del cambio climático, pues tarda más en leerse –el tiempo es oro, vale mucho dinero y puede provocar gases de efecto invernadero-, hace aumentar el consumo de analgésicos y es necesario darle más a la tecla y cada teclazo puede valorarse en electrones despilfarrados. Pero todo sea por La Causa…¿Qué causa?