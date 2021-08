Fer Román, Manu Sánchez y Juanfran ya son Unionistas de Salamanca

Lunes, 2 de agosto de 2021

Los tres jugadores han mostrado su ilusión por el proyecto de la nueva temporada durante el acto de presentación

Unionistas de Salamanca CF ha presentado este lunes a Fer Román y Manu Sánchez como integrantes de la primera plantilla, acto que también ha servido para la puesta de largo de Juanfran como jugador del Unionistas de Futbol Sala.

Durante la presentación, Fer Román, ha explicado que “he tenido varias ofertas pero cuando me llamo el míster fue un plus de valor y ni me lo pensé. Es un equipo que está creciendo mucho, con fuerza. Estoy muy contento de estar aquí”.

Por su parte,

ong>Manu Sánchez afirmaba durante su presentación que “soy uno más de la plantilla y vengo a dar todo de mí y a luchar por el objetivo común como equipo” y añade que “la base de todo es disfrutarlo y competir. He venido a eso”.