Martes, 3 de agosto de 2021

A mi pregunta: ¿Qué tal por El Cerro? Nuestro amigo Juan Jiménez (Ver foto con su gran amigo Silvestre), me contesta sin dilación: “Por aquí, buenos y soleados días con un airecillo agradable que hace que los calores no sean rigurosos, buen clima en general veraniego que poco a poco va haciendo que el pueblo comience a notar la época”.

Por otra parte, y con motivo de la Entrevista Semblanza a José Ignacio (nuestro primer entrevistado en aparecer en esta “serie”) de los ¡Diez amigos del señor Manuel! Juan me envía un whatsApp, en el que escribe: “Hoy el inicio de esta serie de entrevistas que inicias es estupendo, por no decir genial. Un relato de-José Ignacio-que lleva sus tintes coloristas; me impresiona que el cigüeño atrapado fuera liberado y mostrase agradecimiento al benefactor”.

- ¡Metódico total!

- Sí señor Manuel. Las cosas dichas con pocas palabras paro con decisión y sabiendo “de qué va la cosa”… ¡Sí señor!... METÓDICO: “Qué es, modo de decir o hacer una cosa; aunque también puede valer: Modo de hacer o proceder; hábito o costumbre que uno tiene.

- Juan nació en Barcelona. Tiene signo zodiacal Libra, y trabajó en Peritaje Comercial en Compra y Venta y Administración. Le hubiera gustado ser un gran ciudadano y creo que lo ha conseguido con creces. Sobre la amistad opina: “Qué es un valor sagrado”. Y me hace una petición: “No pertenezco a la Peña Los Magníficos pero me agradaría ser admitido en ella, por lo que acudo a la benevolencia del señor Manuel, para que lo acepte como digno súbdito”. (Aquí tengo que decirle a Juan, que el señor Manuel “pinta” poco en el tema. Pero que haré de correo transmisor de la petición, por si suena la flauta).

- A estas alturas, ya no hace falta decir que a-Juan- le va la amistad. Y me consta; que un buen amigo suyo en Barcelona es-Silvestre Sánchez Sierra-(Ver foto). Contándome con vehemencia: “Si alguien va de Salamanca a Barcelona, puede indicar al taxista que le lleve al Restaurante Salamanca. Allí estará Silvestre y pueden tener la absoluta seguridad que han encontrado “su” casa. Pues él siempre estará dispuesto para ayudarles en la búsqueda de un trabajo y darles comida gratis si es necesario. Tengan la seguridad de que siempre encontraran en él, un hermano o familiar”.



- Yo conozco bien el buen hacer de Silvestre; pues le hice más de una entrevista. La primera fue en agosto de 1988 de grato recuerdo y hondo significado, en su establecimiento en Salamanca de EL PATO ROJO. Yo también estuve en Barcelona unos meses durante el año de -1961- y no estaba Silvestre… pero si otro buen amigo y también persona singular-Vidal Martín-que luego fue Arquitecto notable. Vidal había nacido en Villaflores (Salamanca) donde su padre era el maestro y el mío-médico. Persona activa colaboró en la fundación en-1959-, del Hogar Castellano Leonés de Barcelona: “Allí se compartieron ilusiones y se paliaban las soledades y lejanías de la emigración. Las noches de los sábados se celebraban tertulias animadísimas donde tres salmantinos; Luis González, de Ahigal de los Aceiteros, Rafael Sánchez, de Navarredonda y el propio Vidal, de Villaflores daban la “nota”, en el buen sentido. En el año de-1961- conmigo se portaron “de cine” con raciones grandes de amistad. Allí “saqué” el primer carnet de conducir y cuando volví a Salamanca lo hice en un-124- SEAT-que era una maravilla… Yo tenía 27 años de edad y sólo han pasado, de aquello… ¡60 años!

- Juan, buscando el Silencio Infinito, de El Cerro, (Ver foto con amigos), vuelve a él cual golondrina viajera todos los años buscando una tranquilidad que en Barcelona es imposible encontrar. O tal vez añorando el poder beber el agua de las fuentes del lugar que mana ininterrumpidamente de siempre. Y buscando la magia de unos paisajes inigualables… Sí… tal vez.

- Para mí, también me gustaría: “Pues nos hemos convertido en una sociedad que ha perdido el sentido de los sencillos valores de la vida y los hemos sustituido por otras sensaciones; redes sociales, pornografía, alcohol, donde se sobrevive”… ¡pero no se vive!

- Pues sí, señor Manuel. Estoy de acuerdo con lo que usted bien dice y seguro que nuestro invitado-Juan- también. En este poder de seducción especial de estos lugares; ya que muchos de los que a ellos llegan no nacieron allí, pero su amabilidad los atrajo, también los sentimientos y las sensaciones.

- Amigo Juan-… ¡Qué te vaya bonito!

- Pues eso.