Detenida por estafar a una mujer de 83 años a la que compró su vivienda e ingresó en una residencia 

Lunes, 2 de agosto de 2021

La investigación se inició tras la alerta de los vecinos de la desaparición de su domicilio de la mujer, vecina de Santa Marta de Tormes

La Guardia Civil de Santa Marta de Tormes ha detenido a una mujer de 33 años de edad, natural y residente en la provincia de Salamanca, como supuesta autora de los delitos de estafa, apropiación indebida y contra la libertad individual.

La detención se ha producido como consecuencia de la investigación iniciada el pasado 21 de mayo, a raíz de la comunicación por vecinos de la posible desaparición de su domicilio de una mujer residente en la localidad de Santa Marta de Tormes de 83 años de edad. La cual carecía de familiares cercanos y mostraba indicios de deterioro cognitivo.

La desaparecida fue localizada, gracias al apoyo de la policía local de Santa Marta de Tormes, ingresada en la Residencia para mayores Villaverde de Villaverde de la Guareña.

Los Guardias Civiles responsables de la investigación pudieron determinar que la mujer había sido ingresada en dicha residencia por una supuesta conocida, no queriendo permanecer en la misma y denunciando que la mujer que le había ingresado, aprovechando una relación de amistad le había comprado su piso, sin saber exactamente por cuanto, ni tener en su poder dicho dinero, evidenciando a juicio de los agentes haber sido objeto de una estafa aprovechando su situación de desamparo y la amistad obtenida por la supuesta autora de los hechos.

La investigación pudo determinar que la detenida, tras conocer a la víctima en un establecimiento comercial, y ayudarle en algunas tareas ordinarias, obtuvo su confianza, y aprovechando la carencia de allegados y los problemas cognitivos de la misma, obtuvo la compra de su vivienda por un precio de 20.000 euros, muy por debajo del valor de tasación y de marcado. Que tras pagar dicha cantidad a la víctima, la acompañó a su sucursal bancaria para extraer de su cuenta corriente dichos 20.000 euros en metálico, quedándose la detenida con la mitad de dicha cantidad, tras lo cual procedió a ingresarla en la residencia arriba citada, alegando los citados problemas psicológicos de la víctima para evitar las iniciales reticencias de los responsables de la instalación.

Hechos como el presente y similares son objeto de investigación dentro el Plan mayor de seguridad, cuyo objetivo global es mejorar la seguridad de uno de los colectivos más vulnerables, las personas de mayor edad de nuestra sociedad, y con ello ser objeto de una especial protección por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De acuerdo con dicho plan, la Guardia Civil consideró que, entre otros, los principales objetivos debían ser fomentar la confianza de dichas personas en el Cuerpo y de esa manera favorecer la denuncia de cualquier actuación delictiva que les afecte, y prevenir las principales amenazas que pudieran afectar a su seguridad (robos, hurtos, estafas…).

Por ello, con el fin de mejorar la prevención y confianza de nuestras personas mayores, la Guardia Civil informa de las medidas de seguridad preventivas que a continuación se relatan:

En la vía pública:

No acepte ninguna propuesta que le ofrezcan por la calle, por ventajosa que le parezca.

No olvide nunca su documentación. Cuando viaje, intente llevar únicamente lo necesario. Mantenga siempre vigilados su equipaje y pertenencias personales, y no confíe sus maletas a personas desconocidas o que no estén debidamente acreditadas.

Al utilizar los cajeros automáticos, no lleve las claves anotadas, procure memorizarlas. Vigile a los alrededores y evite sacar mucho dinero a la vez. Para evitar ser observado o grabado tape la mano con la que teclea su clave secreta.

Procure ir acompañado por personas de confianza para firmar documentos o realizar cobros o pagos importantes.

Si le han sustraído las llaves de su vivienda, cambie cuanto antes la cerradura de la puerta, y si le han quitado el teléfono móvil, notifíquelo urgentemente a su compañía telefónica para bloquear el terminal y evitar el uso indebido de su línea telefónica.

En su domicilio:

No abra la puerta de su casa a personas desconocidas y desconfíe siempre de quien llame a su puerta ofreciéndole cualquier cosa, aunque diga representar a un organismo público, y tenga cuidado con los servicios técnicos que no haya solicitado.

Cuando reciba llamadas telefónicas, nunca facilite sus datos personales o bancarios, aunque digan que pertenecen a organismos públicos, o argumenten que ha resultado ganador de un premio o sorteo.

Tener especial cuidado con los desconocidos que acudan a sus viviendas solicitando firmas para participar en campañas de las que desconocen su existencia, y eviten que puedan acceder al interior de su domicilio.

Si después de estos consejos se es víctima de algún hecho delictivo, trate de mantener la calma y, si puede, fíjese en los detalles que puedan ayudar a identificar al delincuente.

Llame a la Guardia Civil (062) o a la Policía (091) cuanto antes e informe de todos los datos que recuerde.

Evite la sensación de culpabilidad por haber sido estafado o engañado, los únicos responsables son los delincuentes.