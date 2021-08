El CB Tormes suma talento en su exterior con el fichaje del alero canario Acoydan McCarthy

Domingo, 1 de agosto de 2021

El nuevo jugador del equipo charro se formó en la cantera del Real Madrid y es internacional por España

Usal La Antigua ha incorporado a su equipo de Liga EBA al alero canario Acoydan McCarthy (20/05/1999), considerado uno de los mejores jugadores nacionales de la generación del 99.

Su nuevo técnico, Óscar Núñez, asegura de McCarthy que es “un jugador joven con mucha capacidad y talento, muy vertical al aro y que nos puede ayudar en todas las posiciones exteriores (1,2,3)”. Núñez ha querido subrayar además su buen hacer en defensa, ya que como asegura el técnico charro “tiene un buen nivel físico que le permite defender con mucha intensidad”.

El propio Acoydan ha asegurado, en declaraciones facilitadas por el CB Tormes que su objetivo personal no es otro que el de “volver a mi mejor versión y ser capaz de ayudar a conseguir el objetivo de la temporada, subir a Plata”.

Las claves del éxito de la temporada para el canario pasan por exigirse en defensa. Así apunta: “Creo que en cada partido de baloncesto la defensa hace al ataque, así que creo que esa va a ser la clave de este año: Subir el nivel defensivo un punto más”.

Sobre sus características propias, McCarthy se define “como un jugador versátil y muy trabajador en defensa. Luego en el ataque tengo recursos tanto para anotar como para crear situaciones para mis compañeros. Además, me considero un buen líder”, apunta. En cuanto a la decisión de fichar por el equipo de Salamanca, el nuevo alero de los charros reconoce: “Lo que me hizo fichar por el CB Tormes fue el proyecto que siempre han tenido. Hace unos años que los voy siguiendo porque han pasado jugadores muy buenos y creo que eso es por algo. Tengo mucha ilusión de trabajar con el grupo y crear una estructura tanto dentro como fuera del campo que nos haga conseguir lo que el año pasado no se pudo”, apunta.

El nuevo jugador charro comenzó su andadura en el CB Gran Canaria, hasta que el Real Madrid puso sus ojos en él en 2013. En la cantera blanca se formó como cadete y júnior, debutando en Liga EBA. Cuatro años más tarde, se incorporó al conjunto universitario del Austin Peay Governors (de la NCAA1) con el que disputó 23 partidos.

En 2018 volvió a casa para jugar en Liga EBA en el Aloe Plus Lanzarote Conejeros donde promedió 30 minutos por partido, con 11,2 puntos, 53,4% en tiros de 2, 4 rebotes y 10,3 valoración. El pasado año fichó por el CB Tobarra promediando 25 minutos por choque, 9,3 puntos (50,9% en tiros de 2), 3.2 rebotes y 9,5 de valoración por encuentro.

McCarthy es el tercer jugador confirmado por Usal La Antigua, tras las renovaciones de Nelson Yengue y Jorge Morán. La plantilla del equipo EBA estará dirigida de nuevo por Óscar Núñez, que estará acompañado en el cuerpo técnico por Javier Alonso, Jorge Paniagua y Guzmán Pacho.