El Ayuntamiento aprueba que “solo los clientes puedan estacionar en las plazas de aparcamiento de los establecimientos”

Jueves, 29 de julio de 2021

El Ayuntamiento de Alba de Tormes aprobó este jueves en la sesión de pleno ordinaria celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alba de Tormes la modificación de la ordenanza reguladora de la reserva de estacionamiento con la finalidad de facilitar el desarrollo de la actividad comercial e industrial en la villa ducal.

La aprobación de dicha modificación, defendida por Gonzalo Bautista, concejal de Comercio e Industria, supone que “a la hora de la carga y descarga, tanto el dueño del establecimiento como sus clientes, puedan utilizar la plaza de aparcamiento de dicho negocio, mientras que a la hora de estacionar solo puedan gozar del uso de dicha plaza de aparcamiento los clientes de dicho negocio y no utilizar su coche particular”.

Con esta medida Gonzalo Bautista busca acabar “con el mal uso que algunos de los titulares de dichas plazas de aparcamiento para negocios hacen, lo que ha generado quejas entre los vecinos”. Esta modificación no ha sido bien recibida en la oposición, que ha argumentado que “el Ayuntamiento de Alba de Tormes está para ayudar a los negocios y esta modificación no solo no ayuda, sino que perjudica a muchos”. No obstante, y a pesar del desacuerdo de la oposición, la modificación ha sido aprobada con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos.



“Vamos a observar si esta modificación funciona o no, si se siguen produciendo quejas vecinales o no”, señalaba la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Migúelez. En la misma línea, se situaba Gonzalo Bautista, concejal de Desarrollo Local y Comercio, al apuntar que “veremos si funciona, aunque si en un mes fracasa no dudaré en reconocerlo”.

Petición del Año Jubilar Teresiano periódico

El Partido Popular, finalizado los puntos del orden del día, presentó en el pleno ordinario una moción de urgencia con motivo de la petición del Año Jubilar Teresiano periódico.

En dicha moción, se ha rogado al Obispado y buscando el apoyo del Consejo Provincial de los Carmelitas Descalzos y del Cardenal Presidente de la Conferencia Episcopal Española, con el Comité Ejecutivo, pedir la concesión de Año Jubilar Teresiano en Alba de Tormes, en la Iglesia del Monasterio de las Hermanas Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes, en la que reposan los restos mortales de Santa Teresa de Jesús, al coincidir el 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Jesús, con un domingo en el año 2023.

Dicha moción ha sido bien recibida por todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alba de Tormes, procediendo tras su lectura a su aprobación por unanimidad.