Mascarillas Béjar colabora con la protección del Blues Béjar Festival

Jueves, 29 de julio de 2021

El festival cumple su XXII edición que contará con grandes medidas de seguridad

Desde sus inicios Mascarillas Bejar se ha implicado en la #CulturaSegura, siendo parte indispensable en la protección de los grandes eventos españoles relacionados con el sector cultural, tales como la moda, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, el turismo con FITUR, el arte con ferias como ARCO y ESTAMPA, teatro, colectivos de actores y actrices, y por supuesto la música. Desde el Push Play Festival a, ahora, ésta increíble edición de un histórico festival referencia en España del Blues… la empresa Salmantina, y Bejarana, siempre ha querido colaborar para que #NadaSePare y podamos seguir celebrando los eventos culturales necesarios sin correr ningún riesgo.

La XXII Edición del Blues Béjar Festival demuestra una vez más la increíble trayectoria de la cultura en Béjar, y en particular el esfuerzo que la organización de este festival ha realizado desde sus inicios; referente en España del Blues y de un mundo tan particular que rodea a esta particular visión de la música contemporánea, este festival no solo es un referente en España sino que reúne a figuras y público que lleva viniendo de todos los lugares del mundo a Béjar, para disfrutar en un entorno único, de un cartel impecable bajo la dirección de Miguel Alquitara.

Para Mascarillas Bejar, supone un doble orgullo puesto que además de la ciudad de la que lleva su marca, es donde reside este proyecto que nació al inicio de la pandemia, llevándola a gala en su marca por todo el mundo. Béjar es el código de identidad de una España vaciada, y de su larga tradición textil, que se recupera poco a poco con proyectos como este, Mascarillas Bejar, y que son el ejemplo de la economía circular positiva, sostenible y necesaria para el futuro de España.