Castillejo de Martín Viejo se une a las localidades con positivos en los últimos días

Jueves, 29 de julio de 2021

La actualización de la jornada del jueves por parte de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León de los datos de enfermos de coronavirus depara que la localidad de Castillejo de Martín Viejo se une a las localidades de la comarca mirobrigense con positivos recientes. Como se puede ver en la tabla inferior, en los últimos 7 días ha habido positivos en un total de 9 localidades, y en los últimos 14 días, en 11.

Castillejo de Martín Viejo, cuyo último positivo hasta la fecha databa de hace dos meses, del 25 de mayo, se une a esta lista al pasar a reflejar un nivel de riesgo ‘Muy Alto’ en sus datos de incidencia tanto semanal como quincenal, que estaban en ‘Nueva Normalidad’, en la que entra por cierto la incidencia quincenal de Robleda al superar las dos semanas de antigüedad su último positivo.

Junto a Castillejo, este jueves también registra un caso nuevo Fuentes de Oñoro, que totaliza 3 en los últimos 7 días, lo que equivale a una incidencia semanal de 264 casos por cada 100.000 habitantes. Pese a ello, la incidencia quincenal sigue bajando (de 880 a 704 casos por cada 100.000 habitantes), ya que el número de positivos que superan las dos semanas de antigüedad es superior.

En lo que respecta a Ciudad Rodrigo, lo único que se puede asegurar a ciencia cierta es que desciende su dato de incidencia semanal, de 220 a 187 casos por cada 100.000 habitantes (lo que equivale a 23 positivos en los últimos 7 días), aunque eso no quiere decir que no haya nuevos positivos, ya que la semana anterior se reflejaron esta jornada al menos 10 casos, que ahora cumplen la semana de antigüedad, con lo cual alguno nuevo sí que hay este jueves, pero no se puede precisar cuántos son.