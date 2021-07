El DA2 acoge la muestra ‘El peso de la aberración’ de la artista Amparo Sard

Jueves, 29 de julio de 2021

Esta exposición incluye más de 50 obras en distintos formatos: papeles perforados, video, escultura e instalación

El centro de arte contemporáneo de Salamanca, DA2, acoge desde hoy una nueva exposición de la artista Amparo Sard, que se podrá visitar hasta el 22 de enero de 2022. La muestra ha sido comisariada por Fernando Gómez de la Cuesta, lleva por título ‘El peso de la aberración’ e incluye más de cincuenta obras en distintos formatos, como papeles perforados, video, escultura e instalación.

Amparo Sard hace tiempo que se pregunta sobre dónde está el alma de todo aquello que aparece ante nuestros ojos y sobre cuál es la trascendencia de esas imágenes que tenemos justo delante, unas dudas pertinentes que la llevaron a iniciar un camino lleno de búsquedas y de hallazgos en el que las acciones de transitar y de sentir son mucho más importantes que el acto de encontrar. Dice la artista que estamos ubicados en un punto tan extraño como apasionante, en un instante crítico provocado por una insensibilidad superlativa que nos está quebrando como sociedad y haciéndonos peligrar como especie. Ella, que nunca ha podido trabajar desde la evidencia, instala su investigación en esta incertidumbre actual, en esos lugares imprecisos, difícilmente comprensibles, donde los conceptos más consolidados e imperativos pierden su jerarquía, su seguridad y su firmeza.

El peso de la aberración es como la carga de la carne muerta sobre nuestras espaldas, como el lastre de las emociones sobre nuestra conciencia, una enorme instalación, un increíble autorretrato, que actúa como una metáfora inquietante de estos tiempos convulsos y extraños.

La exposición empieza con una serie de papeles blancos agujereados, traspasados, cuyas imágenes muestran una narrativa lineal donde la auto-representación convierte a la artista en protagonista de la historia, de su historia, de las historias. En esos dibujos, donde la figura de la propia Sard es atravesada, se comienza a vislumbrar una nueva dimensión que pretende alejarse del tiempo y de la materialidad conocidos para abordar una percepción más ignota y profunda: aquella que reside en la intuición y en la emoción. El soporte se deforma a la vez que transmutan las imágenes que contiene, generando una tensión que nos obliga a prestar toda nuestra atención, ya no nos vale esa mirada superficial que se basa en la comodidad de un acuerdo indolente de mínimos, lo que tenemos delante es algo tan poco convencional que requiere de otro tipo de esfuerzo. Estas obras representan el inicio del cambio de paradigma ante el que nos encontramos, un nuevo camino que se sitúa frente a nosotros y que deberemos recorrer mientras experimentamos todo aquello que nos ofrece, conociendo del desconcierto, del error, de la mutación y de la tensión.

La artista: AMPARO SARD

Licenciada en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona (universidad en la que actualmente imparte clases) es, además, Master of Art in Media Studies por la New School University de Nueva York. Ha sido galardonada con el Deutsche Bank Internacional y la Medalla de Oro del Gobierno Italiano a su carrera, entre otros. La artista trabaja y vive entre Barcelona y Mallorca.

Ha expuesto de manera individual y colectiva en más de 200 ocasiones desde el año 2000, entre galerías, museos y ferias internacionales. Su obra se encuentra en colecciones privadas y públicas de renombre como el MoMA, el Guggenheim, la West Collection (Museo de Arte Contemporáneo de Chelsea-NY), el MACRO (Museo de Arte Contemporábeo de Roma), el Taylers Museum (Haarlem-Holanda), Artium, Deutsche Bank de Berlín, Fundación Loewe, Col·lecció Testimoni de la Caixa, Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, Casal Solleric, Es Baluard Museu d’art Modern i Contemporani de Palma, entre otras.

FOTOS: Lydia González