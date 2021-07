Camilo, Melendi, Pablo López, Izal, La Pegatina y Efecto Mariposa en las Ferias y Fiestas de septiembre

Miércoles, 28 de julio de 2021

El Ayuntamiento de Salamanca ha organizado un programa cultural en honor a Santa María de la Vega que se desarrollará del 7 al 15 de septiembre.

Las propuestas culturales incluidas en dicho programa contarán con todas las medidas de higiene, seguridad y prevención recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar contagios por coronavirus. Todos los espacios estarán aforados, los asistentes contarán con un asiento preasignado y se colocarán sillas a 1’5 metros entre grupos de convivencia.

Los conciertos de grupos nacionales serán en el campo de fútbol ubicado entre la calle Jesús Arambarri, la calle Colombia y la Avenida Genaro de No; el Festival de Artes de Calle será en el Patio Chico y los conciertos de grupos salmantinos en el Patio del DA2.

Los conciertos de Ferias y Fiestas

El campo de fútbol ubicado en el barrio de Puente Ladrillo es el recinto elegido por el Ayuntamiento para acoger los conciertos del programa cultural Virgen de la Vega. Tras estudiar diversas posibilidades, el Ayuntamiento ha seleccionado este espacio porque cumple con las características que permiten aplicar todas las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades para proteger a los espectadores, trabajadores y artistas.

El espacio está cerrado perimetralmente, tendrá un aforo máximo de 2.500 personas ubicadas en sillas colocadas a 1’5 metros de distancia entre grupos de convivencia y habrá diferentes accesos para garantizar una entrada y una salida escalonada.

Los artistas elegidos para el programa cultural “Virgen de la Vega” integran un cartel para todos los gustos y edades en ocho citas programadas del 7 al 15 de septiembre: Pablo López, Melendi, Izal, Miguel Ríos, Pitingo, La M.O.D.A., La Pegatina y Efecto Mariposa.

Izal será el encargado de abrir el programa de conciertos el 7 de septiembre. Llegarán a Salamanca con su nueva gira, titulada “El pequeño gran final del viaje”. Le seguirá el día 8 de septiembre Miguel Ríos & The Black Betty Trío para dejar claro que el rock está más vivo que nunca. Un novedoso formato acústico donde interpretará el nuevo repertorio, que incluirá canciones del nuevo álbum, versiones especiales y grandes éxitos.

La M.O.D.A. actuará el jueves 9 de septiembre dentro de su gira “Ninguna ola”, un grupo que combina instrumentos poco habituales como acordeón, saxofón, banjo, mandolina o clarinete con influencias del folk, country, punk y rock and roll, dando lugar a una propuesta única cuyo punto fuerte reside en el directo.

El viernes 10 será el turno para Pablo López que regresa a nuestra ciudad con su nueva gira que lleva por título “Mayday&Stay Tour”.

Los ritmos flamencos serán los protagonistas de la noche del sábado 11 con el concierto de Pitingo que ofrecerá un espectáculo bajo el título de “Mestizo y Fronterizo”, en el que interpreta soul a ritmo de bulerías.

El domingo 12 llegará Melendi a Salamanca, una de las figuras más importantes del panorama musical de los últimos años. Muchos de sus éxitos, ya convertidos en himnos, forman parte de la historia reciente de la música en español y son vitoreados en sus siempre multitudinarios y espectaculares conciertos.

La Pegatina presentará su nuevo disco "Darle la vuelta" el martes 14 de septiembre. Su estilo es variado: pasan del merengue a la rumba o al ska con gran facilidad para acabar enloqueciendo a la gente con punk gitano o, simplemente, cánticos hooligans.

Y cerrará el programa cultural Virgen de la Vega, el grupo malagueño de pop rock Efecto Mariposa, el 15 de septiembre.

Desde el Ayuntamiento se ha hecho un esfuerzo importante para que los asistentes puedan beneficiarse de precios populares en las entradas, teniendo en cuenta los aforos reducidos a los que obligan las restricciones sanitarias. Los precios para todos los conciertos serán de 20 y 25 euros, muy por debajo de los precios de conciertos de estos mismos artistas en otras ciudades españolas.

El recinto estará dividido en diversas áreas con pasillos de acceso y habrá sillas individuales, dobles y triples con la correspondiente distancia de seguridad.

El Patio del DA2 acogerá los conciertos de los grupos salmantinos Coyote, Sadia, Falsantes y The Son of Wood. El aforo de este espacio es de 392 sillas colocadas a 1’5 metros de distancia y la entrada será con invitación.

Camilo: artista internacional

El cartel de conciertos de ferias se completa con la actuación del cantautor y productor colombiano Camilo, considerado uno de los mayores exponentes del nuevo pop, que actuará este verano por primera vez en España.

El artista multidisciplinar presentará su segundo álbum “Mis manos”, que ya es disco de oro en España y que acumula cuatro semanas en el número 1 de los más escuchados en streaming en España. Incluye los éxitos mundiales “Vida de Rico” (cuatro veces platino), “Bebé” (doble disco de platino), “Ropa Cara” (disco de platino), “Machu Pichu” (disco de platino) y “Millones” (disco de oro). En él ha ampliado su exploración de géneros como el pop, la champeta, la cumbia, el urbano, el corrido y el folclore colombiano, tocando una gran variedad de instrumentos como la guitarra, el cuatro, el ronroco, el charango y el piano.

El álbum contiene colaboraciones de los artistas internacionales Evaluna Montaner, Mau y Ricky, El Alfa y Los dos Carnales.

Camilo, nominado al Grammy americano 2021 y ganador del Latin Grammy 2020, se ha convertido en uno de los artistas de su generación más consolidados en la música latina.

Con más de cinco mil millones de reproducciones en todas las plataformas digitales alrededor del mundo, y en redes sociales con 23.1 millones de seguidores en TikTok, 21.8 millones de seguidores en IG y 13.3 millones de suscriptores en YouTube, antes de su debut internacional, Camilo co-escribió grandes éxitos para artistas como Bad Bunny (“Si estuviéramos juntos”), Becky G y Natti Natasha (“Sin pijama”) y muchos otros.

Tras la gran acogida de su primer álbum “Por primera vez” (2020), que contó con éxitos internacionales como “Favorito” y “Tutu” con las superestrellas Pedro Capó y Shakira, regresa con este segundo álbum, “Mis manos” (2021), acompañado de una primera gira a nivel mundial con parada especial en nuestro país, que contará con todas las medidas de seguridad Covid y que sus fieles seguidores, la “tribu”, no deben perderse.

El concierto de Salamanca será el 13 de septiembre. a las 21’30 horas, en el campo de fútbol de Puente Ladrillo y será el único confirmado en Castilla y León este 2021. Los precios de las entradas para este concierto oscilan entre los 40€ (las más baratas) hasta 120€ (las Golden Ticket) y se pondrán a la venta esta misma semana a través de la plataforma www.emotionalevents.es

La XV edición del Festival de Artes de Calle

El Festival de Artes de Calle llega este año a su decimoquinta edición con diez pases de nueve espectáculos diferentes, en los que no faltará el humor, las acrobacias, el teatro y la magia. La mayoría de estos espectáculos se desarrollarán en el Patio Chico, a las seis y media de la tarde, y las entradas serán con invitación para garantizar la seguridad de los asistentes. El aforo será de 190 personas sentadas a metro y medio de distancia y con asiento preasignado.

Los espectáculos programados en el Patio Chico son: “Savethetemazo” de la compañía Col Lectiu F.R.E.N.È.T.I.C, el día 7 de septiembre; “El cazador” de la compañía Might y Jambo, el día 8; el estreno absoluto de “Diverso. Circus cabaret” de la compañía salmantina El Niño Lápiz, el día 9; “Urbasa” de la compañía Hutsun + Ortzi, el día 10; “Ahá! Circo” de la compañía Alas Circo Teatro; “Glubs” de la compañía Yllana y Nacho Vilar Producciones; y “Tea Time” de la compañía Cirkofonic.

Además, la compañía salmantina Jes Martin´s estrenará el pasacalles “Lola”, el 7 y el 15 de septiembre, a las 19’30 horas. Música en directo y una manipulación ejecutada de manera magistral de un títere gigante de 4 metros de altura que partirá de la Plaza Concilio de Trento y recorrerá la calle Palominos, Compañía, plaza Monterrey y compañía de nuevo para finalizar en la plaza de Anaya.

Y la compañía La Troupe Malabó ofrecerá el pasacalles “Klez 80 Circus” el día 10 de septiembre, con el mismo recorrido. Un circo itinerante muy particular con música original creada para la ocasión y un batería que toca en directo, marcado por el ritmo de swing, jazz o country.

Programación en el Teatro Liceo

El Teatro Liceo también acogerá programación cultural durante las Ferias y Fiestas. La comedia “Asesinos todos”, protagonizada por Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo y el espectáculo familiar “Alicia el musical de las maravillas”.

De la obra de teatro “Asesinos todos” se han programado cuatro funciones los días 7 y 8 de septiembre. A Manolo le hacen el vacío en el trabajo. O eso piensa él. Y su mujer, Loli, harta de verlo deprimido y llorando por las esquinas, lo tiene claro. Esto no puede continuar así. Algo habrá que hacer. Pepe y Diana, íntimos de Manolo y Loli, no dan crédito a sus ojos. La madre de Pepe acaba de volver de un viaje del IMSERSO. Pero acompañada. Por un ruso. De 25 años. Y lo que quiere el ruso no lo duda nadie: desplumar a la madre. Y, de paso, a Pepe, el hijo. Y a la nuera, Diana. O eso piensan ellos. Y Pepe y Diana lo tienen claro. Esto no puede ser. Algo habrá que hacer. Y Pepe, y Diana, y Loli y Manolo una noche quedan para cenar. Y, entre plato y plato, surge la idea. "Extraños en un tren". Porque algo habrá que hacer. "Y vosotros os ocupáis de los jefes de Manolo y nosotros de vuestro ruso." Y así, como quien no quiere la cosa, aparecen todas las rabias, y todos los miedos, y todas las miserias. Y ponen en marcha el mecanismo infernal. Convocan al diablo, sí. Despiertan a la bestia que todos llevamos dentro. Y, una vez despierta, a ver quién la para. Porque aquí, ASESINOS TODOS. O si no, que tire la primera piedra quien no haya tenido alguna vez ganas de matar a alguien... Nadie, ¿verdad? Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y se ponen mañana a la venta en www.ciudaddecultura.org

Del espectáculo familiar Alicia en el musical de las maravillas, del que se han programado dos funciones en el Teatro Liceo, el día 11 a las seis de la tarde y el 12, a las 19’00 horas.

Con texto de Josep Mollà, música original de Paco Iváñez y dirección de Jose Tomàs Chàfer, Alicia en el musical de las maravillas se presenta como una vuelta a la esencia del mundo de los niños, como un viaje interior hacia la fantasía o a las maravillas de los años de la infancia.

La abuela de Alicia entrará en el mundo de los niños con la fuerza de un huracán. Su imaginación conectará de inmediato con las ilusiones de los pequeños y conseguirá que cambien los móviles y las tablets por una historia fantástica, que asegura haber vivido de pequeña. Con ella, su nieta Alicia emprenderá un viaje lleno de aventuras que le permitirá conocer a un conejo que habla, un gato que sonríe, un sombrerero loco y una reina despiadada y estrafalaria.

Alicia en el musical de las maravillas es un viaje que va desde las pantallas a los libros, desde el youtube al poder de la imaginación y desde los personajes “reales” de las redes sociales a los seres fantásticos que somos capaces de imaginar.

Con esta versión del clásico de Lewis Carroll, los personajes de siempre intentarán encontrar respuestas a preguntas que emergen desde los nuevos retos de la sociedad de la información. Preguntas como: ¿es posible la reconciliación entre las pantallas y los libros?, ¿hay lugar para la imaginación en la sociedad digital?

Las entradas para asistir a este espectáculo tienen un precio de 8 euros y se pondrán mañana a la venta en www.ciudaddecultura.org