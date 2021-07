El Pabellón Eladio Jiménez vive una jornada de vacunación ‘triple’ a lo largo de 8 horas

Martes, 27 de julio de 2021

El Pabellón Eladio Jiménez de Ciudad Rodrigo ha vivido este último martes del mes de julio una de las jornadas de vacunación masiva contra el coronavirus más largas hasta la fecha, ya que se desarrolló tanto por la mañana como por la tarde, algo que no ocurría desde las primeras semanas de vacunación en Miróbriga, cuando eran protagonistas de las mismas las personas de mayor edad, a quién se espaciaba más en el tiempo para acudir con mayor comodidad y que no tuvieran que esperar tanto.

Esta larga jornada de imposición de vacunas (alrededor de 8 horas) por parte de los profesionales sanitarios en el frontón del Pabellón fue debida a que la sesión fue ‘triple’. Por un lado, desde el momento de la apertura del Pabellón hasta las 13.00 horas pasaron por allí un total de 362 personas nacidas entre 1982 y 1985 de las zonas básicas de salud de Ciudad Rodrigo, Fuenteguinaldo, Fuentes de Oñoro y Robleda, quienes acudieron a recibir la 2ª dosis de la vacuna de Pfizer tras haberles puesto la 1ª el 6 de julio.

La última hora de la mañana (de 13.00 a 14.00 horas) y la mayor parte de la tarde (de 16.00 a 19.00 horas) estuvo dedicada a ir ampliando la franja de población vacunada, en concreto a 395 personas nacidas entre 1988 y 1991 de esas mismas cuatro zonas básicas de salud, con lo cual todas las personas de la comarca de 30 años para arriba ya tienen al menos una dosis de la vacuna. Las personas de cada año fueron citadas a lo largo de una hora, sin división por trimestres o semestres de nacimiento como había ocurrido hasta ahora.

El último bloque del día, a partir de las 19.00 horas (y hasta las 20.00 horas, aproximadamente), estuvo destinado a una nueva repesca para las personas de 1962 a 1987 que no habían recibido todavía ninguna vacuna. Después de que la semana pasada no pudieran vacunarse todas las personas que quisieron hacerlo por haberse movilizado insuficientes dosis (lo que hizo que bastantes personas tuvieran que volverse para casa sin haber recibido la vacuna), este martes no hubo problemas de dosis.

Hay que recordar que entre esas personas que no se habían vacunado hasta la fecha están muchas que se contagiaron de coronavirus durante las semanas iniciales del año, cumpliéndose ahora los seis meses que hay que esperar tras haber pasado la enfermedad para recibir la vacuna. Precisamente, al ser necesario cotejar esta información, la vacunación de repesca, a la que asistieron un total de 102 personas, se desarrolló a un ritmo más lento que las franjas habituales de edad.

A lo largo del día, hubo un par de momentos de mayor afluencia de mirobrigenses (a primera hora de la mañana y a primera hora de la tarde), pero posteriormente las tandas se desarrollaron con muchísima fluidez, de tal modo que muchas personas no tuvieron que hacer ni un segundo de cola, entrando directamente a vacunarse, tras lo cual sí tuvieron que esperar el cuarto de hora obligatorio por si tenían algún tipo de reacción (media hora en el caso de los alérgicos a algún medicamento).

En esta jornada todas las personas fueron entrando al Pabellón por su puerta lateral. Aquellos que acudieron en momentos de mayor concentración de personas, tuvieron que esperar en las sillas desplegadas por la pista principal del Pabellón hasta que les fueron indicando que subiesen por la rampa instalada en dirección al frontón, que fue el lugar donde una vez más se pusieron las vacunas.