Espiritualidad del desierto

Y de pronto, en esta fatigosa ninguna parte, de pronto

el inconcebible lugar en el que el puro demasiado poco

se transforma incomprensiblemente...

RAINER MARIA RILKE

La vida espiritual encuentra en el desierto sus formas de expresión: vacío, caos, aflicción, acedia, pobreza, despojo, serenidad, frugalidad, silencio. Es terreno yermo, no experimentable, no transitable, no habitable. Lleva al mayor misterio de Dios, que no se deja vincular a ningún ídolo

MANFRED SCHEUER