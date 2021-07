Viajar por Europa este verano con el pasaporte COVID

Miércoles, 28 de julio de 2021

Este pasaporte sanitario, conocido oficialmente como Certificado COVID Digital de la UE, ha sido creado para facilitar los viajes por Europa a quienes han sido inmunizados, han dado negativo en la prueba de COVID-19 o han superado la enfermedad.

El Certificado, que empezó sus pruebas el pasado mes de junio, ya se está emitiendo de manera oficial por los Estados miembros de la Unión Europea desde el 1 de julio de 2021. A continuación, todo lo que se necesita saber para viajar por Europa con este Certificado.

¿Qué es el pasaporte sanitario europeo?

El “pasaporte sanitario europeo” es el nombre utilizado por muchos para referirse al Certificado COVID Digital de la UE. Se trata de un documento digital que acredita que una persona:

Ha sido vacunada contra el coronavirus

Ha dado negativo en la prueba COVID-19

Ha superado la enfermedad y está recuperada

Este green pass tiene un código QR que puede ser escaneado por los oficiales de inmigración y control de fronteras, así como por las aerolíneas y otros proveedores de transporte. La información incluida en el pasaporte sanitario está escrita en inglés y en el idioma nacional del titular.

El Certificado COVID es una medida común contra la propagación del coronavirus adoptada por todos los miembros de la UE. Esto significa que todos los países europeos lo emiten y se lo aceptan a los viajeros comunitarios.

A medida que la UE está levantando paulatinamente las restricciones de viaje, se implementan medidas para hacerlo de manera ordenada y común.

Los titulares de pasaportes COVID pueden disfrutar de la libertad de movimiento dentro de Europa sin tener que cumplir con las restricciones de viaje locales de cada país. Esto no se aplica a las restricciones necesarias para garantizar la salud pública.

¿Cómo funciona el Certificado COVID Digital?

Cada organismo emisor de pasaportes sanitarios (por ejemplo, hospitales, centros de pruebas y otras instalaciones médicas) tiene su propia clave de firma digital única. Las claves de firma digital se almacenan de forma segura en una base de datos de cada país.

Una vez que la persona ha sido inmunizada, ha dado negativo en la PCR o ha superado el coronavirus, se le emite el certificado, que presenta un código QR que incluye la firma digital para evitar falsificaciones.

Al llegar a su destino, los titulares del Certificado pueden proporcionar el código QR a las autoridades locales para su escaneo y verificación.

Cada Estado miembro de la UE, con la ayuda de la Comisión Europea, ha desarrollado su propio software nacional para emitir, almacenar y verificar certificados. En algunos países, los certificados se emiten automáticamente mientras que otros se emiten bajo demanda.

Los ciudadanos europeos que fueron vacunados en un país no perteneciente a la UE pueden solicitar el Certificado COVID digital de la UE al Estado miembro de su nacionalidad o residencia.

El pasaporte sanitario de la UE y su período de adaptación

El certificado COVID digital de la UE entró en vigor el pasado 1 de julio de 2021. Sin embargo, la mayoría de los Estados miembros comenzaron a usarlo en junio de forma individual usando la pasarela del certificado digital y emitiendo el green pass a sus ciudadanos.

Por el contrario, algunos países sufrieron o sufren retrasos y no han podido poner en marcha el Certificado a tiempo. Para dar margen a estas naciones, el Reglamento ha concedido un período de introducción progresivo de 6 semanas.

Hasta el 12 de agosto de 2021 se seguirán emitiendo pasaportes COVID en otros formatos y los demás Estados miembros deberán aceptarlos mientras siga vigente la prórroga.

¿Qué pasa si todavía no te has vacunado?

El pasaporte verde o Certificado COVID Digital no afecta a los viajeros no vacunados. La libertad de circulación dentro de la UE es un derecho y no se ha suspendido para las personas no vacunadas.

Las autoridades europeas son conscientes de que las campañas de vacunación aún no se han completado y algunos grupos de edad pueden no haber recibido la primera dosis todavía.

El pasaporte sanitario de la UE incluye información sobre las pruebas realizadas para COVID-19. Aquellos viajeros con resultados negativos recientes simplemente pueden mostrar el código QR como lo hacen las personas vacunadas.

A su vez, quienes no han sido vacunados, pero se han recuperado de la infección por COVID-19 también pueden usar el pasaporte verde. Igualmente se recomienda revisar siempre las restricciones de entrada locales antes de viajar.

¿Qué vacunas son válida para obtener el Certificado COVID de la UE?

Todas las vacunas COVID que hayan recibido la autorización de comercialización para toda la UE son válidas para obtener el pasaporte sanitario. Sin embargo, corresponde a cada Estado miembro decidir si aceptar 1 única dosis o completar todo el ciclo de vacunación.

Los Estados miembros también deciden si aceptan personas de la UE que hayan recibido otras vacunas que hayan sido autorizadas a nivel nacional o por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pruebas aceptadas para los pasaportes sanitarios europeos

El Reglamento acepta las siguientes pruebas para el pasaporte COVID:

Pruebas NAAT (incluidas las pruebas RT-PCR)

Pruebas rápidas de antígenos

Cada Estado miembro puede decidir si acepta ambos tipos de pruebas o solo las pruebas NAAT.