NochesOlímpicas | #Día4 

Lunes, 26 de julio de 2021

Un repaso a algunas de las principales claves del día a día de los Juegos Olímpicos de Tokyo'2020

1) Anda que no saben bien medallas tan inesperadas como el bronce de David Valero, en una prueba marcada por la fuerte caída del favorito Van der Poel.

2) Es sorprendente el rendimiento de España en mountain bike: 4 medallas olímpicas desde Sydney’2000 (entre H y M) cuando en estos 21 años sólo han sumado 5 en Mundiales.

3) En cambio, uno de los grandes misterios de España en los JJOO es por qué tiene tan pobres resultados en triatlón masculino pese a su dominio en las últimas dos décadas: sólo 1 medalla en los JJOO –la plata de Gómez Noya en 2012- frente a 22 en los Mundiales, entre ellas ¡9 oros!. Y en los Mundiales de 2011 a 2020 se han sacado ¡15! de las 30 medallas.

4) Porque lo de anoche fue una debacle. Que España no haya pillado ni siquiera un diploma en el triatlón masculino es una de-ba-cle.

5) Pa’ qué vamos a avisar que la emisión pasa de repente de Teledeporte a La 1.

6) Aunque fuera por una mera cuestión de orden (y gracias al positivo de una holandesa), una española, Andrea Benítez (que es ingeniera electrónica), ha sido la 1ª mujer de la historia en competir en skate en unos JJOO. Ha sido de las que mejor se lo ha pasado (junto a una filipina), y además escapando de la cola que le correspondería por CV (fue 15ª de 20).

7) El oro, para una chica de 13 años de Japón, país que se ha hecho con los dos títulos en la modalidad de Street.

8) El que empezó muy joven (estuvo en Pekín con 14 años), pero que hasta hoy no se había colgado un oro olímpico, es Tom Daley, que lo ha hecho junto a Matty Lee en los saltos sincronizados desde plataforma de 10 metros.

9) En la piscina grande, Hugo González, aunque salió mal, se ha metido en su 1ª final olímpica (complicada la medalla); la bestia de Adam Peaty sigue a lo suyo en el 100 braza; y preciosos duelos en el 400 libres femenino entre Titmus y Ledecky (ganó la 1ª), y en el relevo de los relevos, el 4x100 libre masculino, aunque al final no hubo sorpresa y se lo llevó Estados Unidos.

10) Victorias más apuradas de lo previsto (ambas no empezaron a perfilarse hasta el inicio del 4º cuarto) en basket femenino vs Corea del Sur y en waterpolo femenino vs Canadá; el duelo de hockey femenino vs Argentina también se decidió en el último cuarto, pero a la inversa; nueva gran victoria del balonmano masculino, otra vez con suspense hasta el último instante, ante Noruega; y triunfo correcto del basket masculino ante Japón en el regreso al lugar más sagrado del basket español, el Saitama Arena.

11) Otra buena noticia del basket es que al estar en el mismo grupo que Doncic, no podremos ver al angelito -48 puntos para empezar- en cuartos (si es que pasamos, que habrá que pelearlo).

12) Rusia (bueno, el Comité Olímpico Ruso) se ha llevado el ultrareñidísimo oro masculino por equipos en gimnasia artística (262,500 vs 262,397 -de Japón-). Lo ha hecho con un integrante, Dalaloyan, que se rompió el tendón de Aquiles en abril... ¡y ha competido!

13) Hay gente que llena sus paredes con diplomas universitarios y otros lo hacen con diplomas olímpicos: 4º consecutivo para Ander Elosegi.

14) Y un último dato random: Filipinas ha ganado la 1ª medalla de oro de su historia (ha sido en halterofilia).