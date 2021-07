Jorge Prieto, el enfermero del Wanda, estalla ante la ola de contagios: "El covid ya no existe de cara a la sociedad"

Lunes, 26 de julio de 2021

Hace unas semanas se hacía viral el 'monólogo' de Jorge Prieto, un enfermero del SUMMA que, con mucho humor, amenizaba la espera y despejaba todas las dudas de los madrileños que esperaban en la cola de vacunación del covid19 en el Wanda Metropolitano. Su buen humor y su mensaje positivo conmovieron a todos, pero ahora el mismo enfermero ha lanzado un mensaje mucho menos positivo en redes sociales: la quinta ola de contagios no cesa.

Con un mensaje mucho menos positivo, Jorge narra de primera mano la situación actual de la pandemia en Madrid, donde los contagios se han disparado entre los más jóvenes en esta 'quinta ola'. El enfermero ha colgado un post en su cuenta de Instagram visiblemente cabreado, afeando las conductas irresponsables que están multiplicando los contagios y que apuntan a los más jóvenes: "Hoy era día de coche de enfermería. Y hoy me han mandado a un SUAP a hacer antígenos. Esas pruebas de covid que en 15 minutos te indican un positivo o un negativo. ¿Y sabéis qué? Que esta situación va a ser insostenible. El 80% han sido resultados positivos, menores de 40 años. Afortunadamente con síntomas leves. Pero positivos al fin y al cabo", escribe.

Jorge se pregunta dónde han quedado el reconocimiento y apoyo a los sanitarios de los primeros compases de la pandemia y, peor aún, se pregunta si la gente se ha olvidado del coronavirus: "El covid ya no existe de cara a la sociedad. Y los sanitarios ya tenemos buenas condiciones y mejores salarios. Porque esto de la pandemia ya pasó. Y como ya no se muere nadie…", escribe.

"Lástima, pena y rabia es lo que siento cuando escucho y leo comentarios sobre este tema criticando a los sanitarios mientras nosotros seguimos poniendo en peligro nuestra seguridad, pero sobre todo la seguridad de nuestros seres queridos", escribe Jorge en su post en la red social, donde posa ante el espejo tras una jornada agotadora y cara de cabreo: "Mi cara de enfado y desilusión creo que lo dice todo…".

Pero, aún con su tono grave y de disgusto, el enfermero 'show man' que nos hizo reír con su monólogo en la cola de vacunas del Wanda, no se olvida de mandar un mensaje de ánimo a sus compañeros sanitarios para que sigan luchando contra la pandemia sin desfallecer: "Queridos compañeros, os entiendo. Aunque queráis mandar todo a la mierda recordad porqué elegisteis este trabajo tan bonito. No fue por el reconocimiento social sino por el reconocimiento de nuestros propios pacientes. Eso a mi, me da vida en estos momentos.

Gracias por seguir al pie del cañón".