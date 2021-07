“Qué pecha de embustes”

Martes, 27 de julio de 2021

Un amigo andaluz de derechas, cuando le mandé unos videos de intervenciones en sede parlamentaria de diputados de izquierda, me contestó “que pecha de embustes”, quiero suponer que me quería decir “que cantidad de mentiras”.

Pues bien, como todo depende del color del cristal con que se mira, si nos fijamos en la foto de los asesinos Franco y Millán Astray, no veremos la cara de chulería y prepotencia de estos salvages, pues puede que estuvieran cantando “Si vas a Calatayud”.

Mirando los hechos acaecidos por la derecha de este país y lo miramos por ese “cristal”, veremos que no hubo un levantamiento contra lo legalmente constituido, que fue una escaramuza sin importancia, y que no produjo un millón de muertos, sino unos cuantos magullones sin importancia. Es otra pechá de embustes.

Tampoco ocurrió los del “Prestige” que no se llenaron las costas gallegas de “chapapote”, que solo fueron “unos hilillos de plastilina”. Es otra pechá de embustes.

Que lo del Yak 42, no fue por haber contratado un avión chatarra, donde murieron 62 militares españoles, que fue por culpa de la niebla, y que los cadáveres se entregaron correctamente a sus familiares. Es otra pehá de embustes.

Que lo de la invasión de Irak, era porque había armas de destrucción masiva, y que la reunión de Bler, Bush y Aznar en las Azores, fue para degustar unos vinos de esas hermosas islas portuguesas. Es otra pechá de embustes.

Que lo de los atentados donde murieron 193 personas en los trenes de cercanías de Madrid, por un grupo de Yihadistas, como represalia por invadir Irak, no fueron los yihadistas, sino ETA., es otra pechá de embustes

Que lo de los criminales recortes que llevó a cabo el PP en la Sanidad Pública, no nos han afectado en esta Pandemia, que el tener menos médicos y enfermeros y cerrar plantas en los hospitales fue porque no había enfermos, y que por eso ahora se hacen hospitales como el Isabel Zendal sin médicos, total si no hay enfermos, para qué, tampoco es cierto que estando presupuestado en 50 millones de €, y ya andará cerca de los 200 millones y lo que te contaré morena, total una calderilla y “pechá de embustes”

Que la juventud que busca trabajo en otros países, es otra “pechá de embustes”, es que los jóvenes españoles son muy aventureros.

Que los comunicados de la Comunidad de Madrid dirigida por Ayuso, en los que se impedía llevar a los ancianos de las Residencias con Cobit-19 a los hospitales muriendo solos y sin atención y que la UME (Unidad Militar de Emergencia) encontró cadáveres en habitaciones donde había otros ancianos, sin sedación y ni siquiera parazetamol, y que El Gobierno con Pablo Iglesias les aportó un millón trescientos mil € para contratar personal etc.es otra pechá de embustes.

Que el Gobierno a propuesta de Unidas Podemos, quitó el artículo 52d de la reforma laboral de m.Rajoy, por el que se pueden despedir a trabajadores por caer enfermos,Y que el PP y VOX votaron en contra, es otra pechá embustera.

Que los cargos electos de Unidas Podemos que ganan de 6 a 9.000€ al mes solo se quedan con tres sueldos base, o sea 2.850 €. y que el resto se utiliza para cuestiones sociales, como llevar cuatro camiones de leña de encina (23.500kg) a la Cañada Real de Madrid donde más de 2.000 niños estaban pasando frío, porque la presidenta Ayuso les cortó el suministro eléctrico cuando más frio hacía en Madrid, pues es otra pechá de embustes.



Que la Ley por la que los más vulnerables cobran un sueldo mínimo vital, sabiendo que según el relator de Naciones Unidas tenemos en nuestro país más de 2 millones de niños que pasan hambre y que ahora esos hogares podrán llenar la nevera, es otra pechá de embustes.

Que durante meses los fascistas hayan rodeado el hogar de Pablo Iglesias e Irene Montero, golpeando sartenes y poniendo a gran volumen el himno nacional, para despertar con sobresalto a sus tres bebés, torturando a esta familia, es otra pechá de embustes.

Que militares retirados se comunicaban y se decían que había que matar a 26 millones de “hijos de puta incluido niños”, pero que no tenían esos 26 millones de balas, es otra pechá de embustes.

Que Macarena Olona de VOX dijo de estos que “por supuesto son nuestra gente”, es otra pechá de embustes.

Que se hayan recibido amenazas de muerte a cargos del Gobierno con balas de “Cetme”

Incluyendo en el caso de Pablo Iglesias a su pareja Irene Montero a su padre y a su madre, es otra pechá de embustes.

Que se hayan aprobado los Presupuestos del Gobierno donde la Sanidad tendrá una subida de 150% y la educación el 100X100, es otra pechá de embustes.

Que la Junta de Andalucía en plana pandemia le haya perdonado 400 millones de € a la COPE (cadena de la Iglesia) es otra pechá de embustes.

Que la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, haya conseguido con los ERTEs salvar a cientos de empresas y a miles de trabajadores, es otra pechá de embustes.

Que cuando se trataba en el Parlamento los recortes a los parados, al aprobarse la Diputada del PP Andrea Fabra gritó “que se jodan”, es otra pechá de embustes.

Que la Subida del salario base a propuesta de UP se subiera a 950€, es otra pechá de embustes.

Que a propuesta de Unidas Podemos se haya aprobado la Ley de protección del menor y del adolescente, es otra pechá de embustes.

Que el PP Maniobró en Europa para erosionar e impedir llegaran a España los 140.000 millones es otra “pechá de embustes.

Que Unidas Podemos haya sido imputada 20 veces y los jueces hayan sobreseído las 20 por no tener ni un gramo de verdad, es otra pechá de embustes.

Que el PP tenga alrededor de 1000 imputados y tenga encarcelados hasta Ministros es otra pechá de embustes.

Y así hasta el infinito, todas son pechás de embustes.

Y una pequeña reflexión, en la tierra solo hay dos clases de personas en cuanto a lo político, las que están con los ricos, los corruptos y los ladrones y asesinos y los votan y los que están al lado de los pobres, yo ya elegí con quien estar, porque el pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice.