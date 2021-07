NochesOlímpicas | #Día3 

Domingo, 25 de julio de 2021

Un repaso a las principales claves del día a día de los Juegos Olímpicos de Tokyo'2020

1) Parece una decepción quedar 4ª a dos décimas de medalla, pero poco más se le puede pedir a Mireia Belmonte: viniendo de los problemas de lesiones que viene, hasta quedó por delante de la plusmarquista mundial, Katinka Hosszu.

2) Al final la alegría (y el sorpresón) de la noche en la piscina fue que un tunecino de 18 años, Hafnaoui, ganó los 400 libres y por la calle 8.

3) No veo mal que el skate sea olímpico (pese a sus excentricidades como llevar cascos para ir escuchando música), pero hay que darle varias vueltas. Es inconcebible que se ‘permitan’ tantas caídas cuando en gimnasia cometes un fallo y has arruinado tu trabajo de 4 años.

4) Por un momento tuve que mirar el calendario para asegurarme que era madrugada del 24 al 25 de julio y no de diciembre de tantas veces que el comentarista de Eurosport ‘dijo’ ‘Jojojo’ cuando alguien hacía un truco (¡tanto si le salía bien como sino!).

5) Gran victoria en waterpolo masculino vs Serbia, sufridísima victoria en fútbol vs Australia, ‘aceptable’ derrota en hockey femenino vs Australia, dura derrota en balonmano femenino vs Suecia, y en hockey masculino, salimos perdiendo del toma y daca con Nueva Zelanda.

6) Quizá alguno se alegre de la derrota de Estados Unidos en basket masculino (ante Francia), pero deberíamos temerla: la última vez que habían perdido fue en Atenas’2004, y aquella vez eliminaron a España en un fatídico cruce de cuartos (España acabó 7ª pese a perder sólo 1 partido en todo el torneo).

7) Decepcionante jornada con tres eliminaciones en 1ª ronda en taekwondo y judo, donde eso sí Alberto Gaitero no ha podido llevarse más golpes en la cara.

8) Otro varapalo, a distancia, ha sido Jon Rahm, el deportista con los positivos más inoportunos: ya dio en mitad de un torneo que iba liderando, y ahora a punto de poner rumbo a Tokyo.

9) Un poco pobre la actuación de España en gimnasia artística, quedando los equipos 12º y últimos tanto en chicos como en chicas. Pero al menos lograron clasificarse para Tokyo, lo que tiene su mérito.

10) El honor femenino lo salva Roxana Popa, otro ejemplo de superación, que estará en la final individual.

11) A días de que Chuso García Bragado sume 8 JJOO, ya los tiene Chusovitina en gimnasia: ya compitió ¡en BCN’92! con aquel Equipo Unificado surgido nada más desaparecer la URSS.

12) En tenis, un poco de todo: sin representantes ya en dobles masculino, pero Sara Sorribes se ha cargado a la Nº1 del cuadro.

13) Y en doma clásica, no se esperan medallas, pero España ha estado bien y tendrá representación en las finales individuales y por equipos.

14) Hoy no hace falta trasnochar para ver a españoles con opciones de medalla: a las 23.30h. empieza en Teledeporte el triatlón masculino.