Boada se une a las localidades con positivos mientras que Miróbriga suma al menos 7

Domingo, 25 de julio de 2021

El último domingo del mes de julio recoge nuevos positivos en coronavirus en tres localidades de la comarca de Ciudad Rodrigo, según la actualización de datos difundida a primera hora de la tarde dominical por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Esas tres localidades son Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro, y Boada, donde no se registraban positivos desde hace casi tres meses, en concreto desde el 30 de abril, siempre según los datos difundidos por la Junta.

En esta ocasión no se puede determinar cuántos positivos se han detectado en esta localidad, ya que únicamente se refleja que el nivel de riesgo de su incidencia acumulada ha pasado a ser ‘Muy Alto’, después de permanecer los tres últimos meses en ‘Nueva Normalidad’. Por otro lado, sí que se sabe que es un único positivo el que suma este domingo Fuentes de Oñoro, creciendo tanto su incidencia semanal (a 440 casos por cada 100.000 habitantes) como la quincenal, que sigue siendo altísima: 1.320 casos por cada 100.000 habitantes.

Peores noticias hay en Ciudad Rodrigo, ya que, atendiendo al dato de incidencia acumulada quincenal, este domingo presenta al menos 7 positivos más que el sábado, aunque podría ser alguno más, ya que como hace dos semanas no se publicaron datos el domingo, no se puede comparar con exactitud cuál es la variación respecto a aquel día. La incidencia quincenal sube así a 383 a 440 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, la incidencia semanal no sube tanto, solo de 220 a 252 casos por cada 100.000 habitantes (en números absolutos, 4 casos más) ya que al mismo tiempo hay varios positivos que superan la semana de antigüedad.

La actualización de datos de este domingo se completa con un descenso de la incidencia acumulada semanal en La Fuente de San Esteban, que se queda únicamente con 2 positivos en los últimos 7 días. Asimismo, desciende de ‘Muy Alto’ a ‘Medio’ el nivel de riesgo de la incidencia acumulada quincenal de Sancti-Spíritus, al superar las dos semanas de antigüedad el penúltimo positivo detectado en la localidad.