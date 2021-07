Santolino sube al podio del Rally Baja Aragón

Sábado, 24 de julio de 2021

El piloto salmantino finalizó tercero en la general por detrás de Barreda y Schareina

Lorenzo Santolino (Sherco) no se baja del podio en su preparación y ha firmado el tercer puesto en la Baja España Aragón, su regreso a la competición este verano tras su estreno en el Rally Andalucía, donde fue segundo. El salmantino ha visto como se le colaba Tosha Schareina en la lucha por el segundo puesto a pesar de que ha arrancado muy bien la jornada y pudo pensar en recuperarle tiempo a Barreda (Honda), que ha sido el ganador final. Otro buen resultado en la preparación del salmantino para el próximo Dakar.

La prueba aragonesa celebraba este sábado su segunda y última jornada con una doble especial, mañana y tarde, epílogo tras la superespecial y primera etapa del viernes. Santolino partía segundo tras una buena actuación el sábado y a sólo 1.23 del líder provisional, Barreda. En la primera jornada se había visto que la guerra por la victoria iba a estar entre ellos dos y Schareina, todos pilotos con Dakar a sus espaldas.

Casi desde el primer momento Barreda ha marcado un ritmo diferencial que ha mantenido lejos a Santolino. El salmantino, por su parte, ha tenido problemas con el navegador y con algunos errores de la organización, que le ha dado salida en tiempos erróneos. Con todo, el castellonense no ha dado opción y hoy: ha ganado las dos especiales y ha marcado los mejores tiempos en todos los puntos de referencia. Por detrás, Santolino veía como le iba a tocar luchar con Schareina por la segunda y tercera plaza. Ya por la tarde reaccionó para apuntarse uno de los tres puntos de paso, pero no fue suficiente: le han faltado ocho segundos conseguirlo. Sí tenía que celebrar un nuevo podio, segundo de la preparación en dos carreras.

“Contento con el ritmo y la navegación, pero ha habido problemas con el Stella, de la organización con las salidas… eso me ha descentrado un poco. Eso lo tengo que aprender, que no me afecte, aunque han sido muchas cosas. He rodado bien, sin arriesgar y asegurando. Barreda ha tenido un ritmo muy alto”, ha comentado.

El salmantino sigue ahora su programa rumbo al Dakar 2022 con nuevas jornadas de prueba y las citas de la TransAnatolia en Turquía (agosto) y Marruecos (octubre) como próximas competiciones.

General Final

1. J. Barreda (Honda) 6h 34.39

2. T. Schareina (Husqvarna) a 4.43

3. L. Santolino (Sherco) a 4.51