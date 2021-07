“Hoy muchos trabajamos a crédito por la pandemia. Vemos ahora una vuelta a la actividad, pero nos dan miedo posibles nuevas restricciones”

Sábado, 24 de julio de 2021

El Presidente de las Estaciones de Servicio salmantinas y de Castilla y León muestra cierto optimismo ante la reactivación de la movilidad, pero asegura que el sector vive con incertidumbre las posibles nuevas medidas por la quinta ola

Son sin duda uno de los puntos neurálgicos de estas intensas semanas, en las que el verano y las vacaciones para millones de personas se funden en una comunión casi perfecta, y más después de un año en el que los viajes y el descanso deseado no han podido ser debido a la pandemia por el coronavirus.

Las Estaciones de Servicio están siendo, especialmente durante las últimas semanas, uno de los puntos calientes de la actualidad, además de visita obligada para todos los viajeros que emprenden ruta hacia su tan ansiado destino vacacional. Unas áreas que, a pesar de la vuelta a la actividad, continúan padeciendo las consecuencias de una pandemia que ha dejado una huella imborrable en ellas, con gran impacto en Salamanca y Castilla y León.

Lorenzo Colomo, Presidente de la Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio (FERECLAES) y la Asociación de Estaciones de Servicio de Salamanca, conversa con SALAMANCArtv AL DÍA, analizando la actual situación del sector y como está viviendo esta tímida vuelta a la ‘casi normalidad’ dentro de un sector, con 1.300 estaciones activas en toda la comunidad, que dan empleo a más de 5.000 personas.

¿Cuál es la radiografía actual de las Estaciones Servicio en este verano?

L.C: Tenemos buenas expectativas, nada que ver con lo vivido en 2020. Estamos ahora mismo en torno al 80% de ventas con respecto a 2019, nuestro año de referencia. Tenemos mucha ilusión ante lo que estamos viviendo, pero siempre manteniendo la cautela, ya que tenemos rumores de posibles cierres perimetrales entre comunidades. Espero que se quede en eso, rumores, porque sería un palo durísimo para las Estaciones de Servicio.

¿Estáis notando que la gente se está moviendo con cierta normalidad, que viaja y consume?



ante junio y julio. L.C: Si, desde el 15 de junio hemos notado un incremento de turismos en las Estaciones de Servicio, tanto en Salamanca como a nivel de Castilla y León. Pero también es cierto que la cancelación de la denominada ‘operación paso del estrecho’ se está notando…eran 3 millones de vehículos los que pasaban por nuestras carreteras en esta circunstancia durante junio y julio.

¿Cómo analiza la actual situación en el precio de los combustibles?

L.C: Si lo miramos en términos absolutos puede parecer que es caro. Pero si lo miramos en relativos, hace 15 meses el petróleo cotizaba en 19 dólares y ahora lo hace en 75 dólares, lo que supone un incremento de un 400% en el precio del consumo global de crudo. La gasolina o gasoil hace un año estaba a un euro y ahora más o menos está a 1,28 euros, lo que supone una subida del 25-30%. También hay que recordar siempre que de cada litro de gasolina que repostamos, 70 céntimos de euro son impuestos, ósea que el precio de la materia prima supone entre 40 y 50 céntimos en cada litro de carburante que ponemos en nuestros depósitos.

¿Cómo ha vivido la actividad del sector desde el inicio del año hasta ahora?

L.C: Hasta el mes de junio no hemos tenido apenas evolución. El levantamiento de las restricciones y cierres perimetrales ha permitido moverse con mayor libertad, lo que ha supuesto una mayor venta de carburante. Si no volvemos a esas restricciones vamos bien, pero no escondo que estamos muy preocupados por esa situación. De volver a esas medidas nos iríamos a datos de marzo y…no cubrimos gastos con ello.

¿El sector también ha vivido cierre de Estaciones y verdaderos problemas económicos por la pandemia?

L.C: Hubo muchos. Pero también somos muchos, en Salamanca y en Castilla y León, los que hemos tenido que endeudarnos para mantener nuestras Estaciones de Servicio abiertas, con la esperanza de poder remontar. Hoy estamos trabajando a crédito, ha sido un sector maltratado en la pandemia, al ser considerados como esenciales, no recibiendo ayuda ninguna. Se nos ha complicado mucho la existencia en estos meses.

¿Reclamáis algo de la administración?

L.C: Pues lo que desde hace mucho tiempo llevamos repitiendo. Que se nos escuche en términos generales. No solo por la pandemia, sino en otras muchas cuestiones. En esta agenda 2030 que plantea el Gobierno, con la descarbonización, el vehículo eléctrico ect…lo están haciendo sin contar con sectores tan implicados como el nuestro.