Instagramers hacen el Camino Verde a Santiago de la mano de Iberdrola  

Viernes, 23 de julio de 2021

Famosos influencers especializados en viajes han tenido la oportunidad de recorrer 640 kilómetros en vehículo eléctrico para conocer las ventajas de la movilidad sostenible

Un grupo de instagramers especializados en viajes han recorrido 640 kilómetros en furgoneta eléctrica - el Camino Verde a Santiago - parando a recargar energía en Burgos y la comarca del Bierzo, de la mano de Iberdrola. Los jóvenes, que acumulan miles de seguidores en sus perfiles, han tenido la oportunidad de conocer las ventajas de la movilidad sostenible y recargar energía a su paso por Castilla y León. Durante el trayecto, han compartido imágenes de la experiencia con hashtags cómo #BuenCaminoVerde #SmartMobility #MuéveteEnVerde.

Los famosos influencers posaron en los parques eólicos Herrera -63MW-, en la provincia Burgalesa, dotados por uno de los aerogeneradores más potentes instalados en España. Las palas tienen una longitud de más de 70 metros y su altura duplica a la de la Catedral de Burgos. Además, en la capital burgalesa, Hospital de Órbigo y Toral de los Vados hicieron un alto en el camino para recargar el vehículo.

Iberdrola realiza estas acciones de manera periódica por toda España y acompañada de gente influyente en el mundo de las redes sociales para recorrer los mismos trayectos que podrían hacerse con un vehículo de gasolina, pero sin contaminar y, así, concienciar a la población de las ventajas del coche eléctrico. Hablamos de movilidad cero emisiones, integrando energía de origen renovable, servicios y la más moderna tecnología.

Movilidad sostenible y digital

Todas estas acciones relacionadas con la electrificación del transporte se enmarcan en el Plan de Movilidad Sostenible de la compañía, que contempla el despliegue de cerca de 150.000 puntos de recarga de vehículo eléctrico. Este plan incluye actuaciones en hogares y empresas, así como el despliegue de infraestructura de recarga pública en vía pública. A este proyecto, Iberdrola va a destinar una inversión de 150 millones de euros. Su apuesta se concreta en acelerar el despliegue de infraestructura de recarga ultra rápida (350 kW), súper rápida (150 kW) y rápida (50 kW).

Los puntos de recarga están localizados en la App de Recarga Pública Iberdrola, la única en España que incorpora información verificada de todos los cargadores de vehículo eléctrico, tanto los de Iberdrola, como los de otros operadores. Desde la App, se geolocaliza el cargador, se comprueba su operatividad en tiempo real y, en este caso, se puede reservar y pagar desde el móvil.

Despliegue de infraestructuras de recarga en la comunidad

En Castilla y León, Iberdrola avanza también en su plan de despliegue de infraestructuras de movilidad sostenible, donde ya ha identificado y trabaja en la instalación de puntos de recarga rápida para vehículo eléctrico en más de 60 ubicaciones y cuenta con más de 20 estaciones de recarga rápida en la región en todas las provincias.

Adicionalmente, junto a Bodegas Familiares Matarromera, ha desarrollado la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en sus instalaciones de Valladolid, La Rioja y Ourense. La alianza se concreta en la puesta en marcha de 16 cargadores eléctricos, con energía 100% verde, en sus bodegas Matarromera y Emina (DO Ribera); Emina (DO Rueda); Carlos Moro (DOCa Rioja); Valdelosfrailes (DO Cigales) y Casar de Vide (DO Ribeiro).