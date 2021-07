Castilla y León incorpora un nuevo helicóptero de coordinación en la lucha contra incendios

Viernes, 23 de julio de 2021

Esta moderna aeronave está equipada con las últimas tecnologías y ofrece las mejores prestaciones para la coordinación de los medios aéreos

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado por el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz; el delegado territorial de la Junta, Augusto Cobos; junto a coordinadores y piloto del helicóptero, y el responsable de programas de la empresa concesionaria Eliance, Julian Ríos, ha visitado este viernes la base de incendios forestales de Valladolid, situada en el Vivero Forestal Central, y ha comprobado los servicios que ofrece el nuevo helicóptero de coordinación integrado a la campaña de lucha contra incendios forestales en Castilla y León para los próximos cinco años.

Este servicio de la Junta incorpora la última tecnología en la coordinación para la lucha contra los incendios forestales que se producen cada año en los bosques de la Comunidad. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente apuesta esta campaña, y para los próximos cinco años, por un servicio aéreo integral de coordinación, observación, análisis y planificación en la lucha contra incendios.

Para el incremento de la seguridad y la calidad en el servicio se integra un helicóptero moderno de última generación con las siguientes prestaciones:

Mayor espacio, con sistemas que permiten trabajar en el interior de la cabina de forma más cómoda y ergonómica para poder tener equipos accesorios, portátiles, sistemas de toma de imágenes y transmisión a los centros de mando.

Posibilidad de comunicar de forma independiente con el exterior por tres canales independientes, como mínimo, tanto con los medios aéreos como los terrestres.

Inmejorable visibilidad para los ocupantes, con funciones técnicas en los incendios.

Potencia para sobrevolar zonas montañosas, sin grandes limitaciones, que permite entrar en zonas confinadas.

Además, el nuevo servicio cuenta con un equipo humano especializado, formado y con alta experiencia, que diariamente opera desde la base del Vivero, en Valladolid: pilotos, mecánicos, coordinadores de medios aéreos y operadores de cámara.

Servicio pionero en Europa: captura y transmisión de imágenes en tiempo real con cámara visible e infrarroja, seguimiento por láser

Es la primera vez en Europa que el modelo de helicóptero EC130T2 se emplea para la coordinación de medios aéreos. Cuenta con soporte para captura y transmisión de imágenes en tiempo real en los incendios forestales con la última tecnología y tiene la posición del piloto sentado en el lado contrario, asientos independientes con absorción de impactos, niveles de ruido más bajos en cabina, dos asientos delanteros, además del piloto, cristales tintados y equipos de comunicaciones extras.

El sistema de captación giroestabilizado con sensores de cámara visible e infrarroja y seguimiento por láser permite generar perímetros y superficies en los incendios, digitalización de mosaicos, con imágenes georreferenciadas y su envío en tiempo real, tanto de fotos como de vídeos en streaming, tanto a todos los centros provinciales de mando (CPM), como a los puestos de mando en el incendio.

Esta herramienta integrada incrementa la seguridad, la eficacia y la eficiencia de todo el Operativo en general y de los medios aéreos en particular, contribuye a un mejor análisis, planificación y toma de decisiones. En definitiva, desde este año, Castilla y León cuenta con la mejor herramienta en la lucha contra incendios, dotada de la última tecnología y manejada por un equipo especializado.

Sumando mejoras al Operativo contra incendios forestales

El nuevo helicóptero integrado se suma al Operativo de lucha contra incendios forestales, que ya contaba al inicio de la época de peligro alto con 31 medios aéreos distribuidos en las distintas bases de la Comunidad; 21 helicópteros de la Junta de Castilla y León, y 5 helicópteros y 5 aviones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a los que se suman el resto de medios aéreos del Estado de cobertura nacional, que apoyarían las labores de extinción en el caso de que fuera necesario.

Además, Castilla y León cuenta con un avión de coordinación y observación (ACO), estacionado en el aeropuerto de La Virgen del Camino (León) desde 2019 y que cuenta con medios de grabación de imágenes.

En cuanto a los medios terrestres, el Operativo dispone de 187 autobombas, 125 vehículos Pick-up, 32 retenes de maquinaria y buldócer cortafuegos, y 202 cuadrillas forestales, es decir, 546 medios terrestres. Por último, es importante añadir los 224 puestos de vigilancia, que ayudan a la detección de los incendios forestales.

Nueva APP móvil de incendios forestales Castilla y León

Recientemente, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con la colaboración de la Fundación Cesefor, han puesto en marcha una nueva aplicación móvil APP Incendios Forestales Castilla y León que proporciona al usuario información actualizada cada día sobre el peligro de incendios forestales, la regulación del uso del fuego y las medidas preventivas indicadas para cada provincia.

La nueva herramienta indica, por provincias, la época de peligro de incendios forestales actual y las alertas meteorológicas que existen cuando llega el verano. También informará sobre las limitaciones específicas que se indiquen para evitar que se originen incendios en el monte, como las restricciones en la quema de restos, el uso de maquinaria, el uso de barbacoas y otras actividades con riesgo de provocar el inicio de un incendio. Asimismo, información sobre las áreas recreativas (por mapa o por lista), recomendaciones a los ciudadanos…

Proporciona información útil al ciudadano y resulta de especial interés para agricultores, ganaderos, selvicultores y, en general, personas y empresas que realizan su actividad en el medio natural. La aplicación es gratuita y está disponible para su descarga en Google Play y Apple Store, con el nombre ‘Incendios Forestales Castilla y León’.

Alerta de riesgo de incendios forestales por causas meteorológicas del 21 al 23 de julio en toda la Comunidad: medidas preventivas

Esta semana la Junta ha declarado alerta de riesgo de incendios forestales por causas meteorológicas del 21 al 23 de julio en toda la Comunidad, con un incremento importante en la intensidad del viento, lo que, unido a las altas temperaturas que se están registrando desde el sábado 16, incrementa mucho la probabilidad de ignición y la velocidad de propagación de los incendios, en especial en las horas centrales del día y primeras horas de la tarde.

La declaración de la alerta de riesgo de incendios forestales prohíbe el uso de barbacoas y el uso de los ahumadores en la actividad apícola; suspende las autorizaciones de uso del fuego y de fuegos artificiales; y prohíbe el uso de maquinaria que en su funcionamiento habitual despide chispas como sopletes, soldadores, radiales en el monte y franja de 400 metros de terreno rustico que lo circunda.

En cuanto a la utilización de maquinaria tipo cosechadora o empacadora, se deberá suspender en los momentos en que la temperatura sea superior a 30º C y la velocidad del viento supere los 30 kilómetros por hora. No obstante, se recomienda posponer las labores no urgentes y mantener la máxima precaución. En todo caso, es necesario tener a mano los medios de extinción y el personal suficientes para controlar los posibles incendios que se puedan originar como consecuencia de la labor.

El uso de motosierras está permitido siempre que se cuente con medios de extinción adecuados en el lugar donde se trabaje (mochila, batefuegos o similar) y que sus lugares de mantenimiento, si son en monte, se mantengan limpios de vegetación en un radio de al menos dos metros y con medios de extinción.

Los campamentos juveniles podrán seguir con su funcionamiento habitual extremando la vigilancia y las medidas preventivas, y teniendo especial prudencia en el uso de generadores, motores y cocinas de campamento.

Asimismo, se solicita a la población que, además de extremar las medidas de prudencia, tenga la máxima precaución en sus actividades al aire libre, primando su seguridad, la de los demás habitantes y sus bienes, y la del monte, solicitando avise a través del 112 de la existencia de posibles incendios forestales.