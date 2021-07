Colau pone el retrato del Rey, llevando una mascarilla con la bandera republicana

Viernes, 23 de julio de 2021

El Ayuntamiento de Barcelona ha colocado este viernes en un lateral de la sala de plenos un retrato de Felipe VI, después de que la sentencia del Tribunal Supremo obligara al consistorio a colocar un retrato del Rey, en una sesión que la alcaldesa Ada Colau preside llevando una mascarilla con la bandera republicana.

Colau dejó en manos de los servicios jurídicos la aplicación de la sentencia y, finalmente, este viernes se ha colocado la foto del monarca: "Estamos orgullosos de que retiráramos el busto del rey emérito porque es un corrupto confeso fugado a una dictadura árabe. Su imagen no va a volver nunca más a este pleno".

6 años sin la imagen

La sala de plenos llevaba seis años sin la imagen de un representante de la monarquía, desde que el 23 de julio de 2015 se retiró el busto de Juan Carlos I porque ya no era jefe de Estado.

Ada Colau ha afirmado que la institución monárquica "debería reflexionar sobre que la imagen del Rey solo se coloque por imperativo legal".

Ha asegurado que no lleva la bandera republicana en su mascarilla por la cuestión del retrato del rey, sino por las palabras del ministro durante la Transición Ignacio Camuñas (UCD) negando el golpe de Estado de 1936 y responsabilizando de la Guerra Civil al Gobierno republicano, y ha pedido que los líderes políticos "marquen líneas rojas y no permitan banalizar el fascismo".

El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha apoyado la decisión de restablecer la imagen del jefe del Estado en cumplimiento de la sentencia, aunque ha lamentado que este debate haya retrasado el debate del resto del orden del día del pleno: "Se podría haber hecho una explicación más descriptiva y dejarlo ahí".

La oposición

Jordi Coronas (ERC) ha recordado que el Consistorio decidió por una mayoría de dos tercios que la figura emérito no debía estar en la sala de plenos y ha reprochado a Colau que haya aceptado la decisión del TS: "La escenografía de llevar la mascarilla republicana tiene un punto de cierta hipocresía".

La líder de Cs, Luz Guilarte, ha dicho que "más allá de los 'shows' que Colau acostumbra a interpretar", se ha cumplido una parte de lo dictado por la sentencia, pero ha recordado que falta cumplir otra parte: colocar la bandera española presidiendo la sala de plenos.

Ferran Mascarell (Junts) ha dicho que la mascarilla de Colau no cambia nada porque lo que es decisivo -en sus palabras-- es que el espíritu republicano impregne las decisiones que se vayan tomando, y también ha reprochado a la alcaldesa acepar la sentencia "de forma demasiado cómoda".

El concejal popular Josep Bou ha afirmado que "no hay ciudad europea importante que no tenga la imagen de su jefe de Estado presidiendo sus plenos"; Eva Parera (BCN Canvi) ha recordado a Colau que el pleno no está por encima de la ley, y la concejal no adscrita Marilén Barceló ha dicho que nunca se debió quitar la imagen del Rey.