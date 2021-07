Los contagios por Covid-19 se multiplican por 8 en lo que va de mes tras sumar más de 3.000 

Domingo, 25 de julio de 2021

Aunque Salamanca mantiene la incidencia entre los mayores de 65 años en riesgo bajo, este indicador no ha dejado de subir, situándose la incidencia a 14 días en 95 casos por cada cien mil habitantes

La quinta ola deja en lo que va de mes más de 3.300 nuevos contagios en Salamanca capital y provincia (3.309 hasta el 24 de julio). Aunque es evidente que la vacunación está ayudando a mantener los ingresos hospitalarios en cifras mucho más bajas que en anteriores olas de la pandemia, la cifra de nuevos contagios es preocupante, ya que se han multiplicado por más de 8 con respecto al mes anterior (en todo el mes de junio se notificaron 377 nuevos contagios en Salamanca).

La mayoría de los nuevos contagios se están registrando en la población más joven -y por tanto, la que todavía no está vacunada-, pero no son los únicos que se están viendo afectados por esta quinta ola. De hecho, la tasa de incidencia acumulada a 7 días entre los mayores de 65 años no ha dejado de incrementarse (con 49 casos por cada cien mil habitantes). También ha subido la incidencia acumulada a 14 días en Salamanca entre los mayores de 65 años (con 95 casos por cada cien mil habitantes). No obstante, cabe destacar que la provincia salmantina es la única de Castilla y León que mantiene este indicador en riesgo bajo (en el resto de provincias se sitúa en riesgo extremo).

Otro indicador que hay que tener en cuenta es el de la trazabilidad de los nuevos casos, es decir, los positivos detectados en los que sí se conoce el origen del contagio. En Salamanca, este indicador se sitúa ligeramente por encima del 50% (en concreto, un 51%). Es decir, en más de la mitad de los casos se desconoce dónde se ha producido el contagio o la cadena de transmisión.

Respecto a los ingresos hospitalarios, en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca permanecen hospitalizados 13 pacientes (11 en planta y 2 en UCI).