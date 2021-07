El Patio Chico acogerá este fin de semana tres montajes teatrales dentro del programa cultural ‘Salamanca Plazas y Patios’

Jueves, 22 de julio de 2021

‘La Lazarilla’ de Etón Teatro, ‘Túneles’ de Intrussión Teatro y ‘Lázaro… señora de’ de La Befana Producciones

El viernes, a las 21:00 horas, Etón Teatro representará Areúsa de Tormes “la Lazarilla”, una obra que nos traslada a la Salamanca medieval. En el Teatro, y en el mundo de los cómicos errantes de la Salamanca medieval, los personajes literarios a veces se encarnan en personas reales, saltando desde las páginas que los inventan a las vidas que los nombran. Es el caso de Areúsa, un personaje secundario de La Celestina, raro ejemplo de mujer capaz y autónoma de la época que es una mezcla y fusión de otro personaje literario, Lazarillo de Tormes. Etón Teatro, con tono satírico y explícita vocación cómica, pone en escena a este personaje nunca antes creado por la literatura, Areúsa de Tormes, “la Lazarilla”, al tiempo que propone un inmenso abrazo al mundo del teatro, a su público, a sus grandezas y también a sus servidumbres, en un tiempo en que la complicidad escénica parece la mejor forma de abrazar. Esta obra ha sido escrita y dirigida por Ángel González Quesada y será interpretada por Carmen Barba, Marta Benito, Alberto Boyero, Gloria Escudero y Ángel González.

La compañía Intrussión Teatro interpretará el sábado la obra “Túneles”, ambientada en un futuro no muy lejano. Tras el estallido de una terrible guerra, solamente el 3% de la población ha logrado sobrevivir. Dadas las inhóspitas condiciones de la atmósfera, aquellos humanos se trasladaron al subsuelo para poder sobrevivir olvidándose, incluso, de que en un pasado hubo un mundo en la superficie. Un equipo formado por Fortunata, Rosaura y Max que desde niños han escuchado las “leyendas” de un mundo por encima de los túneles y han estado años buscando un acceso a la superficie. Gracias a la inestimable ayuda de los libros, el equipo ha estado años investigando la verdad sobre la superficie hasta que logran encontrar un punto de acceso justo en el Patio Chico (a través del túnel que atraviesa la parte baja de la Catedral desde la Plaza de Anaya). Ellos descubren este nuevo mundo que les servirá de excusa para darnos información sobre los túneles que se encuentran debajo de nuestra ciudad: un laberíntico entramado de galerías que hay bajo Salamanca, con diferentes funciones y que unían parte de los edificios más emblemáticos. Túneles que aún guardan infinidad de secretos y misterios que transitan por sus angostas galerías. Esta obra está dirigida por Roberto García Encinas e interpretada por Esther Nácar, Raquel Barbero, Luis Oliver y Roberto G. Encinas.

El tercer montaje que se representará este fin de semana es “Lázaro… señora de” de La Befana Producciones, un texto de Nur Sánchez, dirigido e interpretado por Nuria Galache. A Salamanca llega una vendedora-pregonera buscavidas. En su carro lleva toda su fortuna. Vende frutas, longanizas, queso, pan y todo lo que tiene. Pocos se fían de ella. Cuando la venta no es buena, toca contar historias y pasar el gorrillo para ver si cae algún maravedí. Después de intentar vender algún apero y no conseguirlo, es momento de empezar el espectáculo. Pregonera y contadora de historias, algo que aprendió de su marido, la pícara comienza a relatar como gran titiritera la historia de Lázaro de Tormes, aventuras y desventuras que el pícaro protagonizó para poder comer. Nos sumerge en historias y leyendas, nos embruja y nos engaña para sacar una moneda y algo que llevarse a la boca. Después, podrá seguir su camino. Un camino que le llevará a otra plaza, a otra ciudad, a cualquier otro lugar donde poder engañar y seguir sobreviviendo. Nuestra protagonista no es otra que Teresa, señora de Lázaro de Tormes. La Pícara que engañó al Pícaro.

Todos estos espectáculos están programados en el Patio Chico y el precio de la entrada es de 1 euro. El aforo es de 190 sillas colocadas a 1,5 metros de distancia para garantizar las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias. Además contarán con intérprete de lenguaje de signos, por lo que son accesibles para personas con discapacidad auditiva.