La Universidad de Salamanca ofertará tres nuevos másteres y un doctorado

Jueves, 22 de julio de 2021

Másteres oficiales en Biología y Conservación de la Biodiversidad, en Estudios Avanzados de Lenguas, Literaturas y Culturas de Asia Oriental y en Modelización de Sistemas Hídricos y el programa de doctorado en Geología

El Consejo de Gobierno ha autorizado la implantación de 28 títulos de enseñanzas universitarias oficiales que se distribuyen en 10 títulos de grado, 17 de máster universitario y 1 de doctorado. De ellas, dos grados en la Universidad de Burgos; dos másteres universitarios en la ULE; un grado, tres másteres universitarios y un doctorado en la Universidad de Salamanca; y un grado y tres másteres universitarios en la UVA. Por su parte, la Universidad Católica ‘Santa Teresa de Jesús’ de Ávila implantará tres grados y dos másteres universitarios; la Universidad Internacional ‘Isabel I de Castilla’, tres grados y tres másteres universitarios; la IE Universidad, tres másteres universitarios; y la Universidad Europea ‘Miguel de Cervantes’, un máster universitario.

De este modo, la Universidad de Burgos impartirá los grados en Diseño de Videojuegos y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Por su parte, la Universidad de León contará con los másteres universitarios en Investigación en Biotecnología y Biomedicina y en Investigación en Ciberseguridad. Asimismo, la Universidad de Salamanca ofertará los másteres oficiales en Biología y Conservación de la Biodiversidad, en Estudios Avanzados de Lenguas, Literaturas y Culturas de Asia Oriental y en Modelización de Sistemas Hídricos y el programa de doctorado en Geología. Finalmente, la Universidad de Valladolid impartirá los títulos de Grado en Biomedicina y Terapias Avanzadas y los másteres universitarios en Formación e Intervención Sociocomunitaria, en Inspección, Dirección y Gestión de Organizaciones y Programas Educativos y en Nutrición Geriátrica.

Dentro de las universidades privadas, la Universidad Católica ‘Santa Teresa de Jesús’ de Ávila contará con los grados en Ingeniería Informática-Sistemas de Información, en Políticas de Seguridad y Control de la Criminalidad y en Filosofía -con la Universitat Abat Oliba CEU (coordinadora)-, además de los másteres universitarios en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas y en Gestión y Liderazgo Humanizado de Servicios de Salud. Por su parte, la Universidad Internacional ‘Isabel I de Castilla’ ofertará los grados en Nutrición Humana y Dietética, en Educación Infantil y en Educación Primaria y los másteres oficiales en Asesoría Jurídica de Empresas, en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y en Psicología Forense. En el caso de IE Universidad de Segovia, impartirá los másteres universitarios en Gestión de la Administración Pública / Master in Public Administration, en Analítica de Negocio / Master in Business Analytics y en Gestión de Empresas para la Sostenibilidad / Master in Business Management for Sustainability. Por último, la Universidad Europea ‘Miguel de Cervantes’ impartirá el título de Máster universitario en Gerontología y Atención a la Dependencia.

La autorización de la implantación de estas enseñanzas está motivada por la solicitud que han realizado los rectores de la universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid -a propuesta de su Consejo de Gobierno y con el informe favorable de su Consejo Social-, y los rectores de la Universidad Católica ‘Santa Teresa de Jesús’ de Ávila e IE Universidad -a propuesta de su Consejo Directivo- y de la Universidad Internacional ‘Isabel I de Castilla’ y la Universidad Europea ‘Miguel de Cervantes’ (UEMC) -a propuesta de su Consejo de Administración-. La implantación de estos estudios cuenta con la verificación del Consejo de Universidades, así como con el informe favorable del Consejo de Universidades de Castilla y León y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl).

Autorizadas estas enseñanzas por el Consejo de Gobierno de Castilla y León, el Ministerio de Universidades elevará al Consejo de Ministros la propuesta para establecer el carácter oficial del título y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).