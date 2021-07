Igea solicita más vacunas al Gobierno para "seguir el buen ritmo de administración de dosis"

Jueves, 22 de julio de 2021

El vicepresidente de la Junta afirma que "el índice reproductivo de la pandemia ya está por debajo de 1"

El vicepresidende y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha comparecido hoy en rueda de prensa para dar cuenta de temas de actualidad tras la celebración del Consejo de Gobierno.

Como es habitual, la pandemia sigue ocupando un lugar de importancia en las preocupaciones del gobierno regional, indicando Igea que la incidencia comienza a bajar: "Según los últimos datos, la quinta ola presenta un índice reproductivo inferior a 1, lo que son buenas noticias ya que indica que están remitiendo los contagios. Esperamos que esto se refleje en la ocupación hospitalaria en los próximos días y que se relaje la presión hospitalaria que es una de las grandes preocupaciones".

En cuanto a la campaña de vacunación, el portavoz señaló que el ritmo es bueno, pero el suministro por parte del Gobierno no es suficiente: "Hasta el momento, el 64 % de la población diana está inmunizada, somos los terceros de España en inmunización. Y debemos decir que estamos muy preocupados por el suministro de dosis, ya que si no aumentan las dosis recibidas no podremos seguir llevando el buen ritmo que llevamos hasta ahora".

Respecto a que Castilla y León haya tenido tres ciudades entre las 25 con mayor incidencia de España en la quinta ola, Igea señaló que es a causa de la celebración de eventos multitudinarios: “Es verdad que hemos tenido algunas de las ciudades con la incidencia más alta, pero también depende de cuando se mire, ahora seguro que están otras provincias. Sin embargo, no es nada nuevo, ya sabemos como funciona la propagación del virus, y seguimos practicando las normas que sabemos que son efectivas. Creo que tiene que ver más con los periodos de fiestas y eventos multitudinarios. Ha habido lugares concretos, como León, donde se ha tenido mayor presencia de la variante sudafricana, aunque es algo puntual. Son los eventos y reuniones de muchas personas los que producen una mayor propagación del virus, no hay nada nuevo al respecto”.