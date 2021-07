Los scouts disfrutan de un campamento sin salir de Ciudad Rodrigo

Miércoles, 21 de julio de 2021

Los integrantes del Grupo Scout Kennedy de Ciudad Rodrigo no se han quedado este año sin su emblemático campamento veraniego por culpa de la pandemia como sí les ocurrió el año pasado, aunque han tenido que hacer algo muy diferente a lo habitual para poder llevarlo a cabo. Según señalan, “no queríamos aventurarnos a hacerlo fuera, porque daba miedo meternos en tiendas, donde sí hay que quitarse la mascarilla para dormir, y que pudiera pasar lo que ha ocurrido en otros campamentos”, por lo que han decidido hacer un campamento sin salir de Ciudad Rodrigo, de tal modo que los participantes están yendo a sus casas a dormir.

El campamento está teniendo como escenario la parte trasera de El Paraje, donde los scouts están desarrollando actividades desde el lunes y hasta el domingo de 10.30 a 20.30 horas, llevándose cada uno de casa su comida, de la que dan buena cuenta separados por grupos. A lo largo de estos días, están disfrutando de olimpiadas medioambientales, actividades relacionadas con la Ley Scout, construcción de un mástil o de estanterías, etc. Cada jornada finaliza con el arriado de la bandera, momento en el que se cuentan lo que han hecho a lo largo del día.

El único día de esta semana con una jornada de actividades un poco más larga, hasta las 23.00 horas, ha sido este miércoles, para llevar a cabo una velada con actuaciones que pudieron seguir sus familiares en directo gracias a una emisión vía Instagram. Además, como jornada especial, el viernes se irán de ruta: los Lobatos se quedarán en Ciudad Rodrigo, la Tropa se acercará al Jálama, los Escultas marcharán a Águeda, y por último, los Rovers estarán en Monsagro. En total, en el campamento están participando 40 chavales de 7 a 18 años junto a 12 monitores (han tenido alguna baja de última hora debido precisamente la pandemia).

Lo que no han querido perder los scouts es la tradición de que el campamento tenga alguna temática, habiendo escogido para estos días a Tadeo Jones (que ilustra las camisetas). Asimismo, hay desplegadas varias tiendas de campaña de forma simbólica. Según señalan los responsables del campamento, no sabían a ciencia cierta si a los chavales les iba a gustar este formato tan peculiar, pero a la hora de la verdad “están animados pese a ser diferente y no salir de casa”, porque pueden volver a disfrutar de un campamento, aunque sea con otro formato, y también más corto (7 días frente a los clásicos 11-12). Evidentemente, la gran esperanza es poder volver a la normalidad plena en 2022.