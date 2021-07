Pura Estella, farmacéutica: “Los autotest son muy fiables y fáciles de utilizar”

Miércoles, 21 de julio de 2021

Las pruebas de autodiagnóstico de Covid-19 ya están disponibles en las farmacias sin necesidad de receta

Los tests de detección de coronavirus ya están disponibles para autodiagnóstico sin receta en farmacias. El Boletín Oficial ha publicado esta mañana la norma que permite que estas pruebas ya estén disponibles al público sin necesidad de receta médica. En Salamanca ya es posible encontrar estos tests, que eran muy demandados por el público según señala Pura Estella, farmacéutica de Farmacia Estrella en Plaza del Poeta Iglesias.

“Hasta hace nada no podíamos dispensarlos sin receta porque hasta que no estuviera publicado en el BOE no era legal. Vamos atrasados mucho respecto a otros países europeos, y es una pena porque este tipo de pruebas es muy útil para detectar contagiados asintomáticos”, señala Pura.

Respecto a la propia prueba, indica que son muy sencillas de usar: “Este tipo de pruebas están destinadas para que el paciente pueda utilizarla en casa sin ningún tipo de ayuda. Son muy sencillas de utilizar. Lo que tienen que hacer la gente es ser responsable y si hay resultado positivo que lo comuniquen a su médico lo antes posible”, afirma Estella.

El procedimiento es muy similar al de las pruebas realizadas por los servicios sanitarios: “El test es muy sencillo de utilizar y tiene una fiabilidad del 98 %. Es un palito corto que se debe introducir en ambas fosas nasales y se debe frotar con cuidado, no es nada molesto. A continuación se utiliza un reactivo que viene con el test y tras unos minutos se ve en la placa el resultado, si aparecen dos líneas es que el test es positivo”.

Según Pura, será un buen sistema de autocontención antes de realizar actividades con otras personas o viajes: “Es un buen sistema para saber rápido si tenemos contagio o no, que en verano es muy útil para poder viajar o realizar actividades con gente no conviviente. Era muy necesario disponer de este tipo de pruebas”.