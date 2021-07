Miércoles, 21 de julio de 2021

¿Cómo funciona el autotest de antígenos que venden en farmacias? ¿para qué sirve y para que no?

Estas pruebas de autodiagnóstico no tendrán validez oficial delante de ningún organismo. Es decir, no podrás utilizarlas como prueba de que has pasado el coronavirus ni sus resultados valdrán como salvoconducto en el caso de un viaje, por ejemplo

Tanto los autotests de antígenos como los de anticuerpos están ya disponibles para el público | Foto: Lydia González