Detectan un brote de norovirus en el Reino Unido: ¿Qué es y cuáles son sus síntomas?

Miércoles, 21 de julio de 2021

Sus síntomas son nauseas, vómitos y diarreas explosivas, fiebre, dolor abdominal y en las extremidades. Estos se presentan entre las 12 y 48 horas posteriores al contagio

Las autoridades sanitarias del Reino Unido han alertado del aumento de problemas gastrointestinales provocados por un brote de norovirus en todo el país. Los datos aportados por la Oficina de Salud Pública de Inglaterra habla de 154 casos en todo el país desde finales de mayo, lo que supone el triple de los registrados en os últimos 5 años, según informa DW.

Los grupos del norovirus son la principal causa de gastroenteritis en todo el mundo y sus síntomas son nauseas, vómitos y diarreas explosivas, fiebre, dolor abdominal y en las extremidades. Estos se presentan entre las 12 y 48 horas posteriores al contagio y la enfermedad tiene un periodo de 1 a 3 días.

Lavarse las manos, clave para evitar el norovirus

Está causado por la inflamación del estómago y los intestinos. Aunque es en invierno cuando más se propaga, se puede producir en cualquier época del año y afectar a todas las edades.

El norovirus se transmite cuando una pequeña partícula de heces o vómito de una persona infectada se mete en la boca de otra persona. Es extremadamente contagioso. Se puede contraer el virus al entrar en contacto con alguien que lo tiene, o al comer alimentos o al tocar superficies que están contaminadas.

Lo más importante para la prevención es lavarse las manos correctamente, lo que implica que ese lavado tiene que durar, al menos, 20 segundos. También se recomienda limpiar todas las superficies, especialmente los tiradores de las puertas. También conviene lavar las sábanas y las toallas con agua caliente, así como lavar los alimentos y evitar comer alimentos crudos.

Haberlo pasado no es ninguna garantía de no volver a pillarlo porque el virus está en constante cambio. No existe ningún medicamento específico para su tratamiento más allá de los consejos y recomendaciones anteriores para minimizar el riesgo de contagio.