Reforma agraria del Régimen

El desván de la memoria

Recogemos del diario "España" el siguiente comentario: "Frente a la supuesta reforma agraria republicana que llenó de sangre y delitos el campo español, el nuevo Régimen creó, en mil novecientos treinta y nueve, el Instituto Nacional de Colonización, y en mil novecientos treinta y siete el Servicio Nacional del Trigo, para dar vivienda, trabajo y pan a todos los campesinos españoles que hasta entonces sólo habían tenido miseria y hambre. Siguiendo en ese empeño, en este año de mil novecientos cuarenta y seis el Gobierno, presidido por su Excelencia Francisco Franco, ha dictado una Ley de Expropiación de fincas rústicas, previa indemnización a sus propietarios, y dispuesto la construcción de la Red Nacional de Silos”.

Para su niño. Fécula de maíz NUTRICELIA. Industrias Riera-Marsá.

Desde los micrófonos de Radio Nacional de España José María Malagelada, entrevista al niño prodigio español Arturo Pomar, ganador del torneo de ajedrez "Londres 1946",que explica a nuestros oyentes que aprendió a jugar viendo a su padre y a su abuelo: "Les gustaba jugar para pasar el rato, entonces yo les veía jugar muchas noches. En cuanto me enteraba que estaban jugando, me acercaba allí a verlos jugar y les pedía que me enseñaran desde los tres años de edad. Ellos lo hicieron cuando tuve cinco."

Notas necrológicas: A los setenta años de edad ha fallecido en Córdoba (Argentina) el músico gaditano Manuel de Falla, autor de "El Amor Brujo".

Campeonato Peninsular de Remo. Portugal-España. Veintiséis y veintisiete de junio en aguas del puerto de Barcelona.



Aquí Londres, emisora de la BBC, radiando para España por ondas cortas. En una conferencia pronunciada en la Universidad de Fulton (Missouri), el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, el ex-primer ministro británico W. Churchill ha dicho: "De Stettin, en el Báltico, a Triestre, en el Adriático, ha caído un telón de acero (ironcurtain), a través del continente europeo. Los partidos comunistas, que eran muy pequeños en los países de la Europa oriental, han sido elevados a la preeminencia y al poder, muy por encima del número de afiliados y están pretendiendo, en todas partes, obtener el control absoluto".

Aquí Londres, emisora de la BBC, radiando para España por ondas cortas. El intervencionismo económico, la ignorancia, el control de la economía y la regulación excesiva del consumo privado a través de las cartillas de racionamiento, han sumergido al pueblo español en una hambruna letal y han hecho nacer dos lacras entre los altos jerarcas fascistas: el amiguismo de los "enchufes" y el fraude generalizado del estraperlo.

¡Aquí, Radio Andorra! En el pasado mes de febrero, de mil novecientos cuarenta y seis, don Juan de Borbón al frente de la Casa Real ha trasladado su residencia desde Suiza a Estoril. Los monárquicos españoles aseguran que la Restauración de la Monarquía en España es inminente.

Congreso Catequístico Diocesano. Barcelona del uno al seis de abril de mil novecientos cuarenta y seis.