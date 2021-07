Así puedes seguir viendo Telecinco si te encuentras fuera de España

Martes, 20 de julio de 2021

Poca gente sabe que, al salir de España, muchos de los servicios que disfrutamos en territorio español nos son bloqueados. Uno de los productos entretenimientos más multitudinario es la televisión, concretamente canales como Telecinco. Al intentar ver Telecinco en directo fuera de España mientras estamos conectados a una red extranjera, nos saltará un mensaje que nos explicará que no es posible acceder a ese contenido. En caso de que hagamos un viaje por ocio o trabajo, no podremos disfrutar de nuestros contenidos favoritos, pero esto tiene una fácil solución que os explicaremos en este artículo.

¿Por qué no podemos ver Telecinco fuera de España?

Mediaset, la dueña de un gran grupo de canales entre los que se encuentra Telecinco, bloquea el acceso a sus contenidos fuera de España por cuestión de derechos. Para evitar denuncias e ilegalidades, solo permiten que los espectadores vean sus programas en España, ya que es aquí donde tienen comprados los derechos y donde pueden distribuir sin ningún problema los formatos que adquieren de otras empresas. No obstante, esto no acaba aquí, porque os vamos a explicar cómo ver Telecinco en directo fuera de España legalmente.

¿Cómo ver Telecinco fuera de España por Internet?

Para conseguir esto tenemos dos alternativas. La primera es pagar MiTele Plus Internacional, un servicio de pago de Mediaset que nos permite saltarnos ese bloqueo. No obstante, habrá contenidos a los que no tendremos acceso, como los partidos de fútbol, y estaremos pagando un servicio que no ofrece la totalidad de lo que nosotros queremos. Por eso, nosotros recomendamos la otra opción, que es emplear una VPN para simular que estamos físicamente en España.

Una VPN es un servicio gratuito o de pago (depende de cuál usemos) que simula que estamos conectados a una red de España aunque estemos en Finlandia o Alemania. Esto engaña al sistema y nos permite evitar el bloqueo y ver todos los contenidos que podríamos ver si estuviéramos en España, incluidos los partidos de fútbol. Pero esto no es todo. Las VPN tienen muchas más ventajas y usos que el ver Telecinco fuera de España.

Simplemente instalando un programa o una extensión del navegador, tendremos la VPN funcionando y estaremos disfrutando de sus ventajas. Nada más instalarla, nuestra conexión a Internet será más segura y disfrutaremos de mayor privacidad. Estaremos más protegidos de virus y hackers y nuestro proveedor de Internet no podrá saber qué buscamos ni a qué sitios accedemos.

Aunque, en realidad, si lo que nos interesa es ver la televisión de España fuera de España, otro de los usos que nos gustará de la VPN es que nos dará acceso a decenas de otros canales españoles más allá de Telecinco, lo que nos acercará a nuestro país desde otros ángulos y nos dará entretenimiento mientras volvemos a casa.

En resumen, la mejor manera de ver Telecinco en directo por Internet fuera de España es utilizar una VPN que simule que estamos conectados a una red española y elimine los bloqueos geográficos de Mediaset. Esta VPN, además, nos protegerá mientras navegamos e impedirá que nuestro proveedor de Internet sepa qué hacemos cuando navegamos.