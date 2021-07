Igea entiende las quejas de hosteleros pero garantiza que estaban informados y que se han limitado las medidas

Martes, 20 de julio de 2021

No ve "nada excepcional" en la celebración este lunes de un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se aprobó el nuevo paquete de medidas

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha asegurado que entiende las quejas de los hosteleros pero ha garantizado que estaban informados con antelación de las nuevas medidas, entre las que se encuentran la eliminación del consumo en barra o el cierre del interior de las discotecas, aprobadas en un Consejo de Gobierno Extraordinario este lunes y en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) este martes.

En este sentido, Igea ha afirmado en que "ayer no ocurrió nada especial" ya que, según ha indicado "se tomó esa decisión el jueves pasado de crear un grupo de trabajo entre Fomento y Sanidad" para tomar medidas y, una vez elaboradas, se aprobaron en un Consejo de Gobierno telemático. "No soy consciente de que haya sido nada excepcional", ha aseverado.

Mientras, sobre las quejas de los hosteleros, ha asegurado que el pasado 11 de julio mantenía una reunión con representantes del sector en la Comunidad y ha garantizado que la Junta ha intentado "en todo momento, limitar lo más posible las medidas a tomar". "Les he informado con una antelación de diez días a la toma de medidas; entonces, es mucha antelación; entonces, ahora tengo que informales con menos antelación. No ha cambiado, desde ese domingo, nuestra postura ni el tipo de medidas ni las cosas que eran posibles", ha reiterado.

No obstante, ha señalado que la utilidad de las medidas está en relación directa con lo que la Junta puede o no puede hacer: "Si hubiésemos podido decir que a la 1.30 todo el mundo tenía que estar en casa habría sido más útil". "De hecho", ha insistido, "parece que hay un consenso bastante universal en este asunto", ha apostillado, en referencia al toque de queda que ya han implantado varias comunidades de distinto "color ideológico".

Además, ha apuntado, respecto al nuevo paquete de medidas, que la Junta ha optado por no regresar al nivel 2 "porque entiende que afectaba a otros sectores en los cuales la incidencia es menor y las medidas son menos útiles", aunque ha reconocido entender las quejas de la hostelería: "No esperábamos otra cosa".

"Llevamos ya 16 meses así y también se queja hoy el PSOE de que hemos tomado medidas y hace cinco días, de que no las tomábamos. Esto es así; no aporta nada nuevo a la situación: somos malos si tomamos medidas y si no las tomamos", ha lamentado.