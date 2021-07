¿Es mejor renunciar a una herencia?

Lunes, 19 de julio de 2021

En comparación a períodos anteriores, las herencias rechazadas se han incrementado en más del 30 %. Cada vez hay menos personas que desean asumir las obligaciones que conllevan las herencias, y deciden renunciar a bienes que pueden resolver su situación financiera en el futuro ¿Qué puedes hacer para recibir tu herencia sin tantos quebraderos de cabeza? Te lo comentamos.

¿Por qué han aumentado las renuncias de herencias?

Pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es la principal razón por la que muchos deciden renunciar a una herencia. Sin embargo, Abogados MABA asegura que realizar una buena planificación de los bienes heredados puede hacer que el pago de estos impuestos se reduzca. En este bufete en barcelona dedicado a herencias te asesoran de forma integral, para que recibas tu herencia y ahorres dinero en trámites fiscales.

Casi siempre, las renuncias de herencias se deben a poca información sobre los trámites. Por ejemplo, la liquidez de los impuestos de sucesiones y el impuesto de plusvalía municipal puede hacerse en un período de 6 meses. Además, es posible hacer este pago de manera fraccionada e incluso aplazarlo en caso de ser necesario.

Otro punto que puede favorecer a quienes reciben una herencia es que, según la Comunidad Autónoma donde se herede, se aplicarán deducciones que pueden disminuir la cuota de los impuestos. Conocer estas estipulaciones permite que el beneficiario de una herencia piense detenidamente si lo mejor es renunciar o asesorarse para recibir su legado.

Cuando la falta de un testamento es el problema

Desde que comenzó la pandemia, muchos españoles han muerto de manera imprevista. Algunos no pudieron dejar un testamento, lo que ha complicado los trámites de sus posibles herederos. No hacer un testamento ocasiona que el proceso de aceptación o renuncia de herencia sea largo, lento y costoso. Por eso, los abogados expertos en herencia recomiendan que, de tener bienes, lo más sensato es hacer un testamento con antelación.

Los testamentos con notario no requieren de muchos trámites ni pagos de impuesto, no pasa así cuando no se deja claro quiénes son los herederos. La ley establece que cuando no existe un documento de voluntad, el reparto de los bienes del difunto se otorgará a sus hijos o nietos; de no haberlos, entonces heredan padres u otros ascendientes.

Como puedes notar, el cónyuge no figura cuando se trata de una herencia sin testamento. De ahí la necesidad de hacer un trámite tan sencillo como redactar y llevar a un notario tu testamento. En caso de no haberlo, la única solución sería hacer una declaración de herederos abintestatos, lo que implica un trámite más complejo e incluso costoso.

La aceptación de una herencia es mucho más fácil cuando se tienen claro las ventajas y desventajas de recibir el patrimonio. Un abogado especializado en trámites de herencia puede ayudarte a redactar tu última voluntad en un testamento. Si lo que buscas es cobrar una herencia y no gastar tanto en impuestos, este profesional puede ayudarte a minimizar el pago, de acuerdo con la ley.