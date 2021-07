WhatsApp avisa que podría eliminar tu cuenta si tienes estas apps instaladas

Lunes, 19 de julio de 2021

¿De qué aplicaciones estamos hablando? De GB WhatsApp o WhatsApp Plus, entre otras muchas versiones que alteran la aplicación oficial

Lo usan al mes más de 2.500 millones de usuarios, una cifra que atestigua que WhatsApp es la app de móvil más importante del mundo en la actualidad. Esta semana, Facebook, su propietaria, ha lanzado una advertencia muy seria: eliminará la cuenta de aquellos usuarios que utilicen aplicaciones de terceros que no han sido desarrolladas por WhatsApp y que interfieren con el funcionamiento de esta app.

¿Qué harías si de repente aparece un mensaje en tu pantalla que dice que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente”? Lo primero, tranquilidad, ya que significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, cuidado porque, tu cuenta podría ser “suspendida permanentemente”.

¿De qué aplicaciones estamos hablando? De GB WhatsApp o WhatsApp Plus, entre otras muchas versiones que alteran la aplicación oficial. Estas dos son las más populares, pero existen decenas de ellas. Tal y como señala Facebook, «son aplicaciones desarrolladas por terceros que violan las condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad».

¿Cómo cambiarte a la versión oficial de WhatsApp?

Es posible que debas guardar una copia de seguridad de tu historial de chats, antes de transferir tu cuenta a la versión oficial de WhatsApp. El nombre de la aplicación no autorizada determina si es necesario transferir tu historial de chats.

Ubica el nombre de la aplicación en: Más opciones > Ajustes > Ayuda > Info. de la aplicación. Sigue las instrucciones, a continuación según el nombre de la aplicación: WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

GB WhatsApp

Se recomienda seguir los pasos a continuación para guardar y transferir tu historial de chats:

-Espera a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión

-En GB WhatsApp, toca Más opciones > Chats > Copia de seguridad

-Ve a los Ajustes del teléfono > toca Almacenamiento > Archivos

-Busca la carpeta de GB WhatsApp y mantenla presionada para seleccionarla

-En la esquina superior derecha toca Más > Cambiar nombre y cambia el nombre de la carpeta a “WhatsApp”

-Abre Play Store y descarga la versión oficial de WhatsApp.

-En WhatsApp, verifica tu número de teléfono. Aprende cómo verificar tu número en este artículo

-En la pantalla “Se encontró una copia de seguridad”, toca Restaurar > Sig.

-WhatsApp debería cargarse con tus chats existentes

WhatsApp Plus

Si guardaste previamente tu historial de chats, éste debería de transferirse automáticamente a la versión oficial de WhatsApp.

-Abre Play Store y descarga WhatsApp

-Verifica tu número de teléfono

Recuerda, si tienes versiones modificadas de WhatsApp que “añadan” más herramientas, es importante que tengas en cuenta que son peligrosas, ya que su contenido no ha sido aprobado ni creado oficialmente por Facebook, dueña de WhatsApp.