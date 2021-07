¡De chiste en chiste!

Martes, 20 de julio de 2021

“Lo malo (o lo bueno), de vivir muchos años y escribir de y sobre las personas; es que te has convertido un poco, en testigo preferente de la vida de un gran cantidad de ellas. Si además has estado inmerso en el trabajo directo en Prensa, Radio y Televisión, sin olvidar los Libros, ello se aumenta mucho. Lo que ha sido mucho más doloroso para nosotros; es que eran personas que por el trato tenido, las admirabas y hasta algunas veces las querías”.

Este sentimiento lo tuve en muchas ocasiones junto a nuestro entrevistado de hoy, que es amigo también del señor Manuel Ángel Gómez ‘Barreiros’ (Ver foto), en nuestras “correrías” informativas; él como cámara y yo de “escribiente” y presentador de historias humanas y divinas con las que nos encontramos y otras que fueron buscadas “adrede” en Salamanca y otras tierras de España…

- Buenos días señor Manuel. Buenos días, rey. Veo con satisfacción que hoy tienes como invitado a Ángel Gómez, un buen rapaz, y tú amigo “del alma”. (Ver foto). Con él que has vivido muchas experiencias singulares durante muchos años en la búsqueda de historias. Que por suerte; muchas de ellas estarán para siempre en el Archivo Histórico Provincial de Salamancadependiente de la Junta de Castilla y León. Y que podrá ya ser visto a últimos de año… con sólo apretar un botón… ¡Qué maravilla!

- Lo es, señor Manuel. Lo es en grado sumo. Pues ya lo dijo el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez: “El mejor oficio del mundo” pues es “dar las noticias completas, tal como sucedió en la realidad para que el receptor la conozca como si hubiera estado en el lugar de los hechos”…

- Pero, señor Manuel, la gran paradoja en nuestro caso es que no somos ni hemos sido periodistas... (Aunque claro que nos hubiera gustado serlo). Pero nos hemos visto inmersos en este trasiego bendito de poder contar historias humanas y divinas durante muchos años. Ángel como cámara aficionado. Yo, como “periodista” por afición. En este trascurrir del tiempo Ángel ha captado con gran maestría y profesionalidad, infinidad de imágenes singulares. Siempre con unos medios técnicos muy alejados de las altas tecnologías actuales. Puedo asegurar que “nuestra” primera cámara, más que cámara parecía un ¡molino de moler café!... Por mi parte, creo tener el gran honor; de sin ser –Periodista-, en un momento determinado de la vida salmantina; estar “actuando” al mismo tiempo en Prensa, Radio y Televisión locales.

- Sí. Ello es fantástico. Pero a estas alturas Ángel se estará preguntando… ¿Qué es de lo mío? Pues él debería ser el protagonista de esta historia… ¡Digo yo!



- Y dice usted bien. Lo que me extraña en usted, es que no me haya preguntado con lo “puntilloso” que es; y ese titular de ‘Chiste en chiste’, ¿a qué se debe?

- Pues viene a cuento y debido a que nuestro entrevistado de hoy, Ángel Gómez, es un “cuentista” ¡Excepcional! Y me voy a atrever a contar uno que me hizo mucha gracia en su momento. Claro es, que contado por mí, no tiene ni punto de comparación de como él lo haría.

“Iban por carretera en su coche dos artistas de un circo, el uno –equilibrista en la cuerda floja-, el otro-lanzador de fuego por su boca-. Al coronar una cuesta, en la explanada estaba la Guardia Civil que los paró. Al registrar el coche encontraron en él gran cantidad de artilugios que eran apropiados para poder desarrollar su actividad circense. Dieron explicaciones, pero los Guardias no dieron crédito y dictaminaron tajantes… ¡Tendrán que demostrarlo! Y no vean ustedes a aquellos dos seres, haciendo su número en la explanada… ¡¡De chiste! Un camionero en su potente camión llego al lugar y al ser testigo de aquel espectáculo; al tiempo que tocaba desaforadamente el claxon y dirigiéndose a la-Guardia Civil a voz en grito le dijo… No tenéis ninguna consideración… ¡cada vez lo ponéis más difícil!”.

Ángel es conocidísimo en Salamanca y provincia; también en muchos lugares de España. Es acuario y trabajó en Automoción Salamanca. Cuando le pregunto qué le habría gustado ser, me dice: “Lo mismo que fui, Jefe de Ventas. Es miembro de la Peña Cultural Gastronómica ‘Los Magníficos’, colaborando activamente con extraordinarios reportajes y agudos chistes, muy del agrado de los demás contertulios y amigos. Y respecto a la amistad opina que “es una relación de afecto, que se puede establecer entre dos o más personas”. Y juro que me lo dijo serio, sin cara de contarme un chiste.

Y juro también que en nuestras salidas a otras provincias con motivo de algún acontecimiento deportivo de Caza y Pesca u de otro tipo de actos sociales, teníamos peticiones para sentarse en nuestra mesa, hasta agotar el cupo siempre y no era para menos… Ángel contaba sus chistes.

Y le quiero mandar a mi amigo “del alma” una última reflexión: “La prisa y el espacio han minimizado el reportaje” y le añadiré sin pudor: “Y desde que no estamos tú y yo en la “brecha” mucho más… ¡Y no es un ¡CHISTE!

(Además, nunca, lo que se dice nunca cobramos “una perra” por ello. Y podemos jurar, ¿verdad Ángel? ÁNGEL?, que esto tampoco es un chiste… ¿o sí? ¡Cuídate!