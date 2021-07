Castells ve "poco realista" e "injusto" que los jóvenes sigan encerrados: "La solución es vacunarlos, no discursearlos"

Domingo, 18 de julio de 2021

El ministro de Universidades trabaja en preparar las normas para el próximo curso

El ministro de Universidades, Manuel Castells, considera "poco realista" e "injusto" que los jóvenes sigan encerrados en casa y no hagan fiestas de final de curso, como se ha visto en las últimas semanas. "La solución es vacunar a los jóvenes, no discursear a los jóvenes, que ya han sido bastante razonables", ha asegurado el ministro en una entrevista con Europa Press.

"Cuando veo en El Born de Barcelona las aglomeraciones que hay, el desmadre de bebida en las calles y todo... pues sí, me choca, aunque no me sorprende", admite Castells, que afirma que la palabra "criminalizar" no es la "correcta" para referirse a los jóvenes y a su comportamiento de las últimas semanas.

De hecho, apunta que "la idea de la irresponsabilidad de los jóvenes es injusta", pues según ha manifestado, los universitarios y adolescentes "llevan un año y medio aguantando, encerrados en casa, trabajando online, pasando sus cursos y exámenes".

En este sentido, ha deslizado la responsabilidad a las decisiones de las autoridades sanitarias: "Que yo sepa, no ha habido grandes disturbios y grandes protestas ni nada, pero claro, si en un momento decimos que se puede salir, que se puede volver a abrir el ocio nocturno, que se puede ir sin mascarilla, que no hay estado de alarma...".

Para el ministro, "un joven por definición, busca expansión, libertad, experiencia, experimentación", por tanto, considera "totalmente lógico lo que ha pasado". Pero precisa: "¿Desaconsejable? Sí". Y califica de "lamentable" que se hayan producido aglomeraciones de jóvenes en las calles.

Si bien Castells alega que "la quinta ola no es lo mismo que las otras porque son los jóvenes el centro" de la misma, "no tiene las mismas consecuencias de letalidad o saturación de UCI", sí advierte de que estos "pueden contagiar y contagian a gente mayor", lo cual "sí tiene consecuencias". "Y algún otro joven también muere y se pone enfermo gravemente", añade. En cualquier caso, el ministro llama a mantener la "prudencia".

"UN BUEN CURSO"

El titular de Universidades ha valorado positivamente el curso que ya ha finalizado, el primero completamente en pandemia. "Ha sido un buen curso, porque lo más importante es que se ha podido hacer completamente, casi completamente presencial", defiende Castells, que no obstante reconoce que ha habido "momentos de nerviosismo" porque no se sabía si había que tomar más o menos medidas.

Así, recalca que el curso académico "se ha llevado con normalidad", pues "todos los cursos se han terminado y los exámenes y las prácticas se ha realizado". Castells ha reconocido en este punto la "madurez" de comportamiento de la comunidad universitaria, lo cual ha supuesto para el ministro un "suspiro de alivio".

"Vamos a ver el año que viene, hay que tener mucho cuidado, no hacer como si el virus se hubiera ido, el virus no se ha ido, en nuestro país tenemos 300 de incidencia ahora, no sabemos cómo estaremos en septiembre u octubre", alerta el ministro, que pone el foco en que hay "peligro" de "un nuevo resurgimiento" del coronavirus si no está todo el planeta vacunado.

Por este motivo, insta a "mantener la vigilancia" y no descarta cualquier escenario. "Tenemos que mantener las universidades --y obviamente extrapolo al conjunto del sistema educativo--, siempre dispuestos a, en cualquier momento, a cerrar una clase, cerrar una facultad, cerrar un campus, un colegio mayor, cerrar lo que haya que cerrar, pero no cerrarlo, pasarlo a online", detalla Castells que, por otra parte, celebra que "ahora, tanto las universidades como los docentes, están mucho mejor preparados" que antes.

MEDIDAS DEL PRÓXIMO CURSO, "A FINALES DE AGOSTO"

El ministro indicó el pasado mayo que se prevé un curso presencial en el que sigan vigentes las medidas sanitarias para prevenir contagios. Pero las medidas a seguir para el próximo curso académico se perfilarán en agosto en una reunión con Sanidad. "Nos volveremos a reunir en agosto, antes de final de agosto", ha precisado.

"Como esto cambia por minuto, fíjese si hubiésemos hecho unas disposiciones ya para el curso que viene en el mes de mayo. Tenemos unas disposiciones que ya están elaboradas, que ya se han dado a conocer, pero lo importante es lo que vayamos a decir a final de agosto, justo antes del curso", ha justificado, sin dar más detalles al respecto.