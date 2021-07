Lucía Sánchez, ante la disputa del Campeonato de España de Ajedrez sub 18: “Mi objetivo es hacerlo lo mejor posible”

Domingo, 18 de julio de 2021

Esta semana también disputa el Campeonato Absoluto de Castilla y León, en el que buscará lograr el primer puesto, al igual que ya hizo en su categoría

Lucía Sánchez, campeona sub 18 de Castilla y León / Pedro Zaballos

Después de proclamarse campeona sub 18 de Castilla y León, la albense Lucía Sánchez pone su próximo objetivo en la disputa del Campeonato de España de Ajedrez en la categoría sub 18 que se celebra en la localidad granadina de Salobreña del 26 al 31 de julio.

“El Campeonato de España son palabras mayores porque hay un nivel muy alto. Quedar en el primer puesto es algo bastante difícil, por lo que mi objetivo es hacerlo lo mejor posible”, señala Lucía Sánchez de cara al campeonato nacional.

No obstante, esta albense no solo se centra en la disputa del Campeonato de España en la categoría sub 18, ya que este misma semana arranca también para ella la disputa del Campeonato Absoluto de Castilla y León que se disputa en Salamanca, concretamente en el Colegio Mayor de Oviedo. “En el Campeonato Absoluto de Castilla y León busco quedar en el primer lugar”, apunta la joven ajedrecista.



En caso de lograrlo, dicho triunfo le permitiría también acudir al Campeonato Absoluto de España, todo ello tras participar en el Campeonato de España de Ajedrez en la categoría sub 18, cuya presencia tiene asegurada después de ser la mejor jugadora de ajedrez de toda Castilla y León en su categoría.

Pero todo esto no acaba aquí, sino que a partir del próximo 8 de agosto, Lucía Sánchez está llamada también a formar parte del equipo que presentará el Club de Ajedrez Salamanca para disputar el Campeonato de España por Equipos, que se disputará en Linares (Jaén).

Sin duda, un calendario de lo más exigente para esta ajedrecista albense de 17 años que lleva casi la mitad de su vida desenvolviéndose con maestría en el tablero de ajedrez y que buscará seguir escribiendo su nombre en lo más alto de los campeonatos que dispute.