Igea tacha de "auténtico esperpento" la situación de España con los toques de queda: "No hay español que lo entienda"

Sábado, 17 de julio de 2021

El vicepresidente de la Junta afirma que “no entiende como puede haber 17 situaciones diferentes”

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha dicho este sábado que ve "inviable" la situación que España está viviendo con los toques de queda y la ha tachado de "auténtico esperpento". Asimismo, ha criticado al Gobierno por "no haber hecho su trabajo". "Yo creo que no hay español que lo entienda", ha remarcado.

Preguntado por si cree necesario el toque de queda en Castilla y León para frenar los contagios, Igea ha comentado que esta situación es "inviable". "Creemos que es inviable porque desgraciadamente ni el Ejecutivo ni el Legislativo han hecho su trabajo", ha criticado Igea a su llegada a la Convención de Ciudadanos celebrada en Madrid, que lleva por eslogan 'Liberales'.

En este contexto, el vicepresidente de Castilla y León ha dicho que "lo que se vive hoy en este país es un auténtico esperpento" y que "no hay español que lo entienda". "No entiendo cómo hay 17 situaciones diferentes, sitios donde es posible dictar toques de queda y sitios donde no", ha lamentado Igea al referirse a las decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas que en unos casos avalan esta medida y en otros casos la rechazan. Esta situación, dice, "deja claro de qué se ha ocupado el Gobierno durante toda esta crisis: de salvar su cara y no de lo que se tenía que ocupar", ha sentenciado.