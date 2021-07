¿Incongruencias, problemas matemáticos o prestidigitación?

Puente de Felipe VI, que en breve dicen contará con un carril bici sustituyendo la acera de la derecha de la foto.

Estos días el Ayuntamiento ha informado en una Nota que “continúa impulsando la movilidad sostenible y el uso de medios de transporte alternativos a los vehículos motorizados con la construcción de nuevos tramos de carril bici, que a su vez cohesionan los barrios de una ciudad a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático.” Algo desde luego muy loable. Antes de seguir veamos el significado de la palabra alternativos según el Diccionario de la Real Academia. La más adecuada para este caso entre las 10 acepciones ofrecidas parece ser la 4: “Opción entre dos o más cosas.”

Imagen publicada en los medios de comunicación sobre la actuación en el puente de San José, donde expresan gráficamente la ocupación de una de las aceras con el futuro carril bici.

Teniendo eso presente, continuamos la nota “El proyecto contempla el acondicionamiento de 357 metros de longitud de la acera desde la Glorieta de Leonardo Da Vinci hasta el acceso a la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés, con una anchura de 2,20 metros”. Si la acera tiene 3 metros de ancho y “acondicionan” 2,20 m. para el uso de la bicicleta según dice más adelante, y se ve en el mapa distribuido, ¿de quién se convierte esta en alternativa?. Tampoco dicen nada sobre su continuidad al otro lado del río hacia el norte, imprescindible, por ¿Canalejas, la Gran Vía?.

Imagen del vial que desde la Glorieta de Brujas llega hasta el puente. Es de suponer que aquí encontraran espacio suficiente para un carril bici sin tener que invadir una acera.

Hace tiempo se observa, y he llamado la atención sobre ello, un serio problema de comprensión por parte del equipo gobernante municipal sobre qué es eso de la Movilidad Sostenible. O graves dificultades a la hora de leer, e incluso entender lo que escriben. Alternativa al vehículo motorizado no puede ser eliminar espacio del peatón para ser usado por la bici. Los textos, planes y normativas no apuntan al peatón como el problema, aunque esta parezca una obsesión municipal.



En la Vía Helmántica finaliza hasta el momento el carril bici que lleva hasta Carbajosa por el Barrio de San José.

Más adelante se ufanan en su “fomento de la movilidad sostenible en toda la ciudad”: “La bicicleta se ha convertido en Salamanca en una herramienta de movilidad alternativa al coche y a la moto en los desplazamientos cortos, logrando los objetivos propuestos en 2013 por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y siguiendo las directrices de Savia Red Verde, la Estrategia de Infraestructura Verde para hacer de Salamanca una ciudad respetuosa con el medio ambiente y a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático.” Párrafo muy bonito, lástima que la realidad permanezca muy lejos de lo expresado. Y, ¿cuantas cosas verdes necesitan, además de la Agenda 21 Local, para actuar sosteniblemente de verdad?

A la izquierda el reparto de los 20 metros de ancho del puente según el medio de transporte. A la derecha sus porcentajes de uso en la movilidad de la ciudad. Teniendo presente su habitual actuación, el Ayuntamiento ve esos porcentajes como a la izquierda.

Indudablemente se ha progresado, pero también falta mucho por hacer, y mucho de lo realizado debe mejorar para ser realmente útil. Hay carriles bici, pero demasiados no llegan a ningún sitio o su diseño es inadecuado, y siguen sin llegar al centro de la ciudad. Sumar kilómetros sin más y de cualquier manera no implica impulsar la movilidad sostenible, incluso puede ser contraproducente, a pesar de la insistencia municipal. El conflicto de la bici con el peatón está demasiado presente, cuando se coincide en que el problema está en el vehículo motorizado (Ayuntamiento de Salamanca incluido según la nota). Y todo para proteger su uso inadecuado, a pesar de suponer el 23,8% de los viajes internos en la ciudad frente al 60,5% de los realizados caminando. El 70% de la superficie del puente está ocupada por el coche, ¿y no han encontrado otro sitio para poner el carril bici que en el 30% restante?, o más bien con eso de la sostenibilidad ¿nos están vendiendo humo?